Российский турист прилетел в США без паспорта, визы и билета. Как такое возможно?

Очигаву обвинили в том, что он тайно проник на самолет без билета, однако на рейсе он не вел себя как человек, который пытается остаться незамеченным. В показаниях агента ФБР Кэролин Уоллинг, которые цитируют СМИ, говорится, что пассажир активно общался со стюардессами и другими пассажирами, и в какой-то момент даже привлек внимание тем, что просил по две порции еды и даже попытался съесть шоколад кого-то из членов экипажа.

Проходя таможенный контроль, мужчина сказал, что забыл паспорт в самолете, но его там не обнаружили. По данным СМИ, в сумке у Очигавы нашли российское и израильское удостоверения личности.

В разговоре с сотрудниками ФБР пассажир сказал, что он кандидат экономических наук в России, но давно не работает экономистом. По словам мужчины, он не спал три дня, и возможно, у него был билет в США, но он не уверен. Очигава не помнит, как прошел контроль в аэропорту в Копенгагене, и не смог объяснить, что он вообще делал в Дании. В его телефоне сотрудники ФБР нашли фото табло с рейсами из Копенгагена и скриншоты карт с адресом хостела в городе Киль (Германия) и какого-то другого города.

Аэропорт Лос-Анджелеса и ФБР пока ничего не прокомментировали. В Scandinavian Airlines подтвердили, что такой инцидент имел место, и что его расследуют власти Дании и США.