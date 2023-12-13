Путешествующим на поезде: рейтинг лучших вокзалов Европы

Путешествие на поезде вновь становится популярным. Для выбирающих этот вид транспорта важен комфорт не только в самой поездке, но и во время ожидания прибытия и отправления.

Какие железнодорожные вокзалы Европы предлагают пассажирам лучшие условия?

Организация по защите прав потребителей Consumer Choice Center ежегодно формирует рейтинг 50 крупнейших на континенте ж/д станций, исходя из критериев удобства для путешествующих.

Euronews приводит топ лучших и худших из них на 2023 год.

По каким критериям проводят оценку?

В ходе исследования, получившего название European Railway Station Index 50, железнодорожные вокзалы оценивают, исходя из того, сколько составляет время ожидания, каковы количество и продолжительность задержек рейсов и как хорошо налажено транспортное сообщение.

Баллы также присваивают за имеющиеся тарифы на билеты, промо-акции, время работы билетных касс и полнота информации, а также сервис. Туда входят залы ожидания, магазины и рестораны. Учитывается доступность, наличие приложений для смартфонов, бесплатного Wi-Fi и сервисов для совместных поездок, например, Bolt и Uber.

Эксперты изучают отчёты ведомств национального уровня, онлайн-статистику, карты вокзалов, обновления в режиме реального времени и проводят собственный анализ отзывов потребителей.

Лучший вокзал Европы находится в Швейцарии

Цюрихский вокзал в Швейцарии, возглавивший рейтинг в 2022 году, остаётся номером один по удобству для пассажиров. Он набрал 102 балла.

Билетная касса там работает с 6 утра до 9 вечера. Есть спецтарифы на билеты для детей, больших групп, молодых и пожилых, людей с ограниченными возможностями. Время ожидания в среднем составляет всего одну минуту, и лишь 3% поездов приходят с задержкой.

Учитывая, что на территории вокзала работает 106 магазинов и киосков, а также 53 ресторанов и закусочных, то можно понять опаздывающих на рейсы пассажиров.