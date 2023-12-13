ФОТО | В Литве запустили сказочный рождественский поезд: прокатиться могут все, но билеты быстро раскупают

На маршруте Вильнюс-Моцкава праздничные поезда будут курсировать до 26 декабря, а с 27 декабря, предположительно, празднично украшенные поезда будут курсировать на маршруте Вильнюс-Рига.

Флорист и декоратор Мантас Петрушкявичюс рассказал, что поезда украшены различными рождественскими символами. Общий стиль – это стиль Восточного экспресса, в котором со вкусом сочетаются роскошь и древность. От украшенных елок и бархатных бантов до узорчатых ковров, цветов и праздничных огней - вагоны поезда похожи на рождественскую сказку!

По данным LTG Link, в последние два года на праздничных поездах ездили больше 74 000 пассажиров. Почти 15 000 из них выбрали поездку на поезде вместо поездки на своем автомобиле.

Билеты на Рождественский поезд можно купить здесь, и сделать это нужно заранее, так как сказочные аттракционы пользуются большим спросом.

Для удобства пассажиров в системе www.ltglink.lt или в приложении клиенты будут видеть, какие поезда и вагоны будут украшены – рядом с ними будет иконка праздничного поезда и елки. В Клайпеду будет возить один украшенный вагон, в Каунас – три. Цены на праздничные вагоны не будут отличаться от обычных цен на маршруте.