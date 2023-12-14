Перевозчики Lux Express и Ecolines возобновили продажу билетов на автобусные рейсы между Россией и Финляндией

Согласно пресс-службе Lux Express, первый автобус компании отправится из Хельсинки в Санкт-Петербург 13 декабря в 21:30 (20:30 мск), а из Петербурга в Хельсинки — в 23:30. С 14 декабря по 1 января перевозчик планирует осуществлять по три рейса в обе стороны.

В то же время возобновление рейсов Ecolines запланировано на 14 декабря. Первый автобус из Санкт-Петербурга отправится в 6:45, а из Хельсинки — в 14:30. С 15 декабря перевозчик будет выполнять ежедневно по два рейса в каждую сторону, а к 20-м числам декабря планирует выполнять уже по три, говорится в пресс-релизе компании.

Перевозчики приостанавливали автобусное движение между Россией и Финляндией на фоне решения финских властей о закрытии границы, вызванного растущим числом просителей убежища из третьих стран без надлежащих документов, которых стали пропускать российские пограничники.

Позднее власти Финляндии объявили, что с 14 декабря откроют КПП Ваалимаа и Ниирала, чтобы дать возможность гражданам Финляндии свободно возвращаться в страну. При этом финские власти отметили, что готовы вновь закрыть границу, если кризис с просителями убежища продолжится.