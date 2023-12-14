В сумерках по зоопарку: познакомьтесь с удивительным миром животных на необычной экскурсии

Своеобразные путешествия в сумерках к животным, предпочитающим ночной образ жизни и суровый северный климат — это незабываемый опыт и впечатления. Опытные сотрудники зоопарка, хорошо знающие наших животных и их поведение, а также умело обращающиеся с фонариками во время экскурсии, расскажут о тайнах ночной жизни животных и об их поведении.
Экскурсия на русском языке пройдет 16 декабря с 17 до 19:30. Рекомендуем одеться по погоде и при необходимости взять с собой теплый напиток. Билеты можно купить ЗДЕСЬ.