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14.12.2023, 15:29

В сумерках по зоопарку: познакомьтесь с удивительным миром животных на необычной экскурсии

 
Захватывающие встречи в зоопарке в сумерках!
Захватывающие встречи в зоопарке в сумерках!
ФОТО: ARNO MIKKOR | Delfi Meedia

Последняя в этом году экскурсия на русском языке в сумерках по территории Таллиннского зоопарка состоится уже в эту субботу, 16 декабря, в 17:00.

Своеобразные путешествия в сумерках к животным, предпочитающим ночной образ жизни и суровый северный климат — это незабываемый опыт и впечатления. Опытные сотрудники зоопарка, хорошо знающие наших животных и их поведение, а также умело обращающиеся с фонариками во время экскурсии, расскажут о тайнах ночной жизни животных и об их поведении.

Экскурсия на русском языке пройдет 16 декабря с 17 до 19:30. Рекомендуем одеться по погоде и при необходимости взять с собой теплый напиток. Билеты можно купить ЗДЕСЬ.

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