ГАЛЕРЕЯ | В центре Таллинна заложен краеугольный камень будущего отеля Hampton by Hilton

По словам представителя собственника недвижимости и девелопера отеля GVP Invest Estonia OÜ Сигитаса Даугнораса, влияние пандемии на туристический сектор было серьезным, но экономика Эстонии в широком смысле преодолела кризис довольно быстро. На текущий год прогнозировалось худшее состояние основных макроэкономических показателей, что было вызвано ростом инфляции, негативными последствиями российской агрессии и ослаблением внешнего спроса. „Однако теперь ожидается, что в 2024 году, когда в Таллинне откроется отель Hampton by Hilton, трудный период уже будет позади и экономический рост восстановится, – отметил Сигитас Даугнорас. – Это дает нам уверенности продолжать строительство отеля активными темпами, чтобы открыть его для посетителей в следующем году“.

На углу Тартуского шоссе и улицы К. Р. Якобсона вырастет здание отеля на 185 номеров – шестиэтажное со стороны улицы и пятиэтажное со стороны квартала.

„Это представительное здание отличается хорошо вписывающимся в окружение архитектурным языком, а во внешней отделке применено редко использующееся в Эстонии фасадное решение с графическим бетоном, – рассказал архитектор здания Тынис Тарбе. – На первом этаже расположены ресторан и фойе, а конференц-залам также смогут пользоваться жители города. На открытых пространствах нам было важно создать связь с прошлым – расположенное на этом месте деревянное здание было местом рождения президента Леннарта Мери и домом Марие Ундер, где собирались крупные деятели эпохи и действовала литературная группа „Siuru“. Впрочем, это здание было снесено в связи с возведением кинотеатра „Eha“ и реализацией строительных планов Московской олимпиады 1980 года“.