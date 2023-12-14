ГАЛЕРЕЯ | В центре Таллинна заложен краеугольный камень будущего отеля Hampton by Hilton
На месте бывшего кинотеатра „Eha“ по адресу Тартуское шоссе, 49 будет построен современный и элегантный трехзвездочный отель Hampton by Hilton. Сегодня девелопер, представители строительной компании и архитекторы заложили краеугольный камень нового здания. Отель будет сдан в конце 2024 года.
По словам представителя собственника недвижимости и девелопера отеля GVP Invest Estonia OÜ Сигитаса Даугнораса, влияние пандемии на туристический сектор было серьезным, но экономика Эстонии в широком смысле преодолела кризис довольно быстро. На текущий год прогнозировалось худшее состояние основных макроэкономических показателей, что было вызвано ростом инфляции, негативными последствиями российской агрессии и ослаблением внешнего спроса. „Однако теперь ожидается, что в 2024 году, когда в Таллинне откроется отель Hampton by Hilton, трудный период уже будет позади и экономический рост восстановится, – отметил Сигитас Даугнорас. – Это дает нам уверенности продолжать строительство отеля активными темпами, чтобы открыть его для посетителей в следующем году“.
На углу Тартуского шоссе и улицы К. Р. Якобсона вырастет здание отеля на 185 номеров – шестиэтажное со стороны улицы и пятиэтажное со стороны квартала.
„Это представительное здание отличается хорошо вписывающимся в окружение архитектурным языком, а во внешней отделке применено редко использующееся в Эстонии фасадное решение с графическим бетоном, – рассказал архитектор здания Тынис Тарбе. – На первом этаже расположены ресторан и фойе, а конференц-залам также смогут пользоваться жители города. На открытых пространствах нам было важно создать связь с прошлым – расположенное на этом месте деревянное здание было местом рождения президента Леннарта Мери и домом Марие Ундер, где собирались крупные деятели эпохи и действовала литературная группа „Siuru“. Впрочем, это здание было снесено в связи с возведением кинотеатра „Eha“ и реализацией строительных планов Московской олимпиады 1980 года“.
„Хотя мы привыкли к нынешнему центральному рынку и продуктовому магазину, ожидания людей в отношении городского пространства со временем изменились, и необходимо найти новые, более современные и безопасные решения. Новый отель и обновленный центральный рынок окажутся очень важны для этого района“, - сказал на сегодняшнем мероприятии по закладке краеугольного камня заместитель старейшины центральной части Таллинна Никита Грознов.
Разрешение на строительство здание получило еще летом 2019 года, но снос старого здания и строительство нового начались лишь летом 2023 года. По словам Иво Волкова, председателя правления строящей новое здание отеля компании Merko Ehitus Eesti, выполнять строительные работы в узком и труднодоступном центре города рядом с магистралью с интенсивным движением всегда сложно: „Это требует слаженной работы различных участников проекта. До сих пор все шло гладко, и мы придерживаемся амбициозного графика строительства даже в непредсказуемую зимнюю погоду“.
Hampton by Hilton – один из наиболее известных в мире гостиничных брендов высшего среднего класса. Под этой маркой почти 3000 отелей в 31 стране мира. Гости Hampton – менеджеры среднего звена, бизнес-путешественники, туристы и семьи с детьми, которые, выбирая отель, обращают внимание на хорошее расположение и разумную цену. Сеть отелей в первую очередь ориентирована на комфорт и современный дизайн. Ее концепция гостиничного сервиса предоставляет несколько более скромное количество услуг, развлечений и заведений питания, хотя завтрак всегда включен в стоимость номера в Hampton by Hilton.
Оператором первого отеля Hampton by Hilton в странах Балтии будет компания Apex Alliance Hotel Management, которая в настоящее время управляет 15 отелями международных брендов в Латвии, Литве, Польше и Румынии, три из которых – отели Hampton by Hilton в Риге, Кракове и Лодзи. Hampton by Hilton в центре Таллинна станет четвертым отелем Hampton, которым будет управлять Apex Alliance Hotel Management.