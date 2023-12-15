Прямые рейсы из Таллинна, билеты на которые продавались по льготным ценам, отменяются. Air Baltic: это стандартная практика в авиации

обеспечивается право на компенсацию со стороны фактического авиаперевозчика в соответствии со статьей 7, кроме случаев, когда они были проинформированы об отмене авиарейса:

i) как минимум, за две недели до запланированного времени отправления, или

ii) от двух недель до семи дней до запланированного времени отправления, если им предложена пересадка на другой маршрут, позволяющая отправиться, самое раннее, за два часа до запланированного времени отправления и достичь своего конечного места назначения по истечении менее четырех часов после запланированного времени прибытия, или

iii) менее чем за семь дней до запланированного времени отправления, если им предложена пересадка на другой маршрут, позволяющая отправиться, самое раннее, за один час до запланированного времени отправления и достичь своего конечного места назначения по истечении менее двух часов после запланированного времени прибытия.