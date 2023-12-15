Прямые рейсы из Таллинна, билеты на которые продавались по льготным ценам, отменяются. Air Baltic: это стандартная практика в авиации(6)
Один из читателей издания Ärileht приобрел в рамках кампаний „День рождения Air Baltic“ и "Черная пятница“ билет на один из прямых рейсов авиакомпании с вылетом из Таллинна. Однако его рейс вскоре отменили и предложили лететь с пересадкой через Ригу.
„Вместо прямого рейса теперь предлагается более длительный перелет с пересадкой в Риге. Такое ощущение, что они изначально не планировали организовывать эти рейсы, на которые продавали дешевые билеты“, - пожаловался разочарованный клиент.
В анонимном интервью один из специалистов по связям с общественностью Air Baltic рассказал изданию Ärileht, что по каждому рейсу отслеживается не только спрос на билеты и продажи, но и заполняемость самолета. Если коэффициент загрузки падает ниже определенного уровня, указывающего на низкий спрос, авиакомпания может рассмотреть возможность отмены рейса. Для принятия этих решений авиакомпании используют анализ прошлых данных, которые можно учитывать для прогнозирования возможного спроса. Говорят, что этот подход является стандартным для мирового авиационного сектора.
"В случае отмены рейса Air Baltic ставит интересы своих пассажиров превыше всего. Авиакомпания определяет пострадавших пассажиров и активно предлагать им альтернативные варианты, например, перебронирование на другие даты. Для каждого клиента ищут индивидуальное решение, чтобы минимизировать неудобства. Кроме того, в случае отмены рейса пассажиры могут полностью отменить поездку и получить возврат средств за билеты“, — пояснили в Air Baltic.
Согласно Европейскому регламенту 261/2004 (статья 5, часть 1c):
(i) В случае отмены авиарейса заинтересованным пассажирам:
обеспечивается право на компенсацию со стороны фактического авиаперевозчика в соответствии со статьей 7, кроме случаев, когда они были проинформированы об отмене авиарейса:
i) как минимум, за две недели до запланированного времени отправления, или
ii) от двух недель до семи дней до запланированного времени отправления, если им предложена пересадка на другой маршрут, позволяющая отправиться, самое раннее, за два часа до запланированного времени отправления и достичь своего конечного места назначения по истечении менее четырех часов после запланированного времени прибытия, или
iii) менее чем за семь дней до запланированного времени отправления, если им предложена пересадка на другой маршрут, позволяющая отправиться, самое раннее, за один час до запланированного времени отправления и достичь своего конечного места назначения по истечении менее двух часов после запланированного времени прибытия.