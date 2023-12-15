Смертельная засуха: в одном из национальных парков Африки от жары погибло 100 слонов

По меньшей мере сто слонов погибли из-за нехватки воды в высохших долинах водопоев крупнейшего национального парка Зимбабве, сообщил Международный фонд защиты животных (IFAW).

По данным IFAW, затянувшийся засушливый сезон превратил некогда обильные водоемы национального парка Хванге в грязные лужи.

Национальный парк Хванге занимает площадь более 14 600 квадратных километров и является домом для около 45 000 слонов. Хотя в национальном парке искусственно создано 104 водоёма, их все равно недостаточно, чтобы утолить жажду слонов - большинство водоемов пересохли, а в самом национальном парке очень жарко. Диким животным приходится преодолевать большие расстояния в поисках еды и воды.

В сентябре этого года управляющие, отвечающие за национальные парки и дикую природу Зимбабве, сообщали, что в поисках воды и еды многие животные переместились из местного национального парка в соседнюю Ботсвану.

„Ожидаемую гибель животных следует рассматривать как симптом глубоко укоренившихся и сложных проблем, влияющих на сохранение природных ресурсов в регионе, которые усугубляются изменением климата“, - заявил AFP эксперт IFAW Филипп Кувавога.

На данный момент в Зимбабве обитает около 100 000 слонов.