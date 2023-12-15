„Если не Париж, то кто?“ Определены самые популярные туристические направления 2023 года

Индекс 100 лучших городских направлений 2023 года, созданный в партнерстве с информационной компанией Lighthouse, рассматривал ведущие города мира и оценивал их по таким критериям, как туризм, устойчивое развитие, экономические показатели, а также показатели здоровья и безопасности, сообщает CNN.
В этом году наибольшей популярностью у туристов пользовались европейские города. Семь из 10 самых популярных городов расположены в Европе, но в общей сложности в топ-100 входят 63 европейские страны. Единственные города за пределами Европы, попавшие в топ-10, — это Дубай, занявший 2-е место по популярности среди туристов, Токио — 4-е место и Нью-Йорк — 8-е место.
Токио впервые вошел в десятку любимых направлений. Это связано с улучшением туристической инфраструктуры, ослаблением ограничений по Covid-19 и изменением курса иены, что означало более выгодное пребывание в стране для иностранных путешественников.
Мадрид занимает 3-е место, Амстердам — 5-е, Берлин — 6-е, Рим — 7-е, Барселона — 9-е, а Лондон замыкает первую десятку.
В отчете объясняется успех Европы „быстрой урбанизацией и широким внедрением технологий“, поскольку сегодня туристам нужен быстрый интернет, гибкие возможности бронирования и места, где можно работать удаленно. Улучшение устойчивости, транспортной сети и социального воздействия — вот некоторые из ключевых задач, стоящих перед городами сегодня, чтобы повысить конкурентоспособность, улучшить туристическое предложение и обеспечить беспрепятственное путешествие для клиентов.
Азия заняла достойное место в топ-20 самых популярных городов. Сингапур занял 11-е место, Сеул — 14-е, Осака — 16-е и Гонконг — 17-е.
20 лучших туристических городов этого года: Париж, Дубай, Мадрид, Токио, Амстердам, Берлин, Рим, Нью-Йорк, Барселона, Лондон, Сингапур, Мюнхен, Милан, Сеул, Дублин, Осака, Гонконг, Вена, Лос-Анджелес и Лиссабон.
В 2023 году больше всего иностранных путешественников принял Стамбул, за ним следует Лондон, а затем Дубай.
Среди 100 самых популярных направлений в этом году есть также четыре новичка, которые могут похвастаться лучшими туристическими показателями: Вашингтон, который занимает 48-е место, Монреаль — 68-е место, Сантьяго — 88-е место и Вильнюс — 92-е место.
Туристическая отрасль продолжает быстро „восстанавливаться“, поэтому ожидается, что к концу этого года количество поездок достигнет 1,3 миллиарда. Однако у динамично развивающейся туристической индустрии есть и обратная сторона: путешественники оказывают влияние на местное население и окружающую среду. Чтобы ограничить наплыв туристов, защитить интересы жителей и сохранить культурное наследие, некоторые направления вводят различные ограничения, такие как сокращение вместимости отелей и повышение налогов.
Представитель Euromonitor International Надежда Попова прогнозирует, что рост стоимости жизни, колебания инфляции и геополитическая нестабильность станут самым большим препятствием для туристической отрасли в 2024 и 2025 годах. Потребители будут искать туристические предложения по лучшей цене, и многие, скорее всего, предпочтут провести отпуск поближе к дому.