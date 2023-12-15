„Если не Париж, то кто?“ Определены самые популярные туристические направления 2023 года

Индекс 100 лучших городских направлений 2023 года, созданный в партнерстве с информационной компанией Lighthouse, рассматривал ведущие города мира и оценивал их по таким критериям, как туризм, устойчивое развитие, экономические показатели, а также показатели здоровья и безопасности, сообщает CNN.

В этом году наибольшей популярностью у туристов пользовались европейские города. Семь из 10 самых популярных городов расположены в Европе, но в общей сложности в топ-100 входят 63 европейские страны. Единственные города за пределами Европы, попавшие в топ-10, — это Дубай, занявший 2-е место по популярности среди туристов, Токио — 4-е место и Нью-Йорк — 8-е место.

Токио впервые вошел в десятку любимых направлений. Это связано с улучшением туристической инфраструктуры, ослаблением ограничений по Covid-19 и изменением курса иены, что означало более выгодное пребывание в стране для иностранных путешественников.

Мадрид занимает 3-е место, Амстердам — 5-е, Берлин — 6-е, Рим — 7-е, Барселона — 9-е, а Лондон замыкает первую десятку.

В отчете объясняется успех Европы „быстрой урбанизацией и широким внедрением технологий“, поскольку сегодня туристам нужен быстрый интернет, гибкие возможности бронирования и места, где можно работать удаленно. Улучшение устойчивости, транспортной сети и социального воздействия — вот некоторые из ключевых задач, стоящих перед городами сегодня, чтобы повысить конкурентоспособность, улучшить туристическое предложение и обеспечить беспрепятственное путешествие для клиентов.

Азия заняла достойное место в топ-20 самых популярных городов. Сингапур занял 11-е место, Сеул — 14-е, Осака — 16-е и Гонконг — 17-е.

20 лучших туристических городов этого года: Париж, Дубай, Мадрид, Токио, Амстердам, Берлин, Рим, Нью-Йорк, Барселона, Лондон, Сингапур, Мюнхен, Милан, Сеул, Дублин, Осака, Гонконг, Вена, Лос-Анджелес и Лиссабон.

В 2023 году больше всего иностранных путешественников принял Стамбул, за ним следует Лондон, а затем Дубай.