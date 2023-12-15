„Все едино!“ Год культурной столицы Европы начнется в январе в центре Тарту со зрелищной церемонии открытия

Сцена открытия культурной столицы будет находиться на берегу реки Эмайыги между двумя достопримечательностями Тарту мостами Каарсильд (Арочный мост) и Рахусильд (Мост мира). В качестве сцены будет задействован 35-метровый, то есть самый большой в Эстонии, речной паром Койт. Зрители смогут наблюдать за представлением с берега на специально созданной для этого площадке, со стороны бульвара Вабадусе. Большие экраны помогут приблизить происходящее на сцене к зрителю.

„Проходящие каждый год традиционные церемонии открытия культурных столиц Европы подобны открытию Олимпийских игр - представление, которое развернется на берегу зимней Эмайыги, представляет собой масштабное зрелищное концертное представление“, сказала Кати Торп, креативный директор Тарту 2024.

Музыку для церемонии открытия написали известные эстонские артисты. Новые произведения вместе с уже известными песнями исполнят группа Trad.Attack! и Сандер Мёльдер. Кинематографическую музыкальную палитру церемонии открытия составила Лийна Сумера, а важную роль в создании звуковых композиций играет симфония Эллера под управлением дирижера Андреса Кальюсте.

„Шоу, состоящее из эффектных номеров, будет полно сюрпризов и радости открытий для зрителей всех возрастов, что отражает уникальность, которая кроется в Тарту и Южной Эстонии, а также открытое отношение к познанию Европы“, сказал Таави Тыниссон, постановщик церемонии открытия.

Утро в день открытия культурной столицы, 26 января, начнется с детской дискотеки для групп детского сада и педагогов в клубе „Иллюзион“. Музыку будет играть диджей Майдо Мёлс, а движения показывать танцоры танцевального лагеря Бритт Кырсмаа, Мярт Агу и Оливер Соометс.