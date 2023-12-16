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16.12.2023, 13:07

Отличное направление для путешествий: Эстонию признали одной из самых безопасных стран в мире

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Riigipiir
Riigipiir
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Компания International SOS представила интерактивную карту на 2024 год, на которой указаны самые безопасные для путешественников страны. Впервые при оценке применялся критерий глобального потепления. Оценивали также критерии медицины, безопасности и психического здоровья.

На карте отражено также влияние войн в Украине и Израиле. Кроме того, впервые на карту нанесли влияние глобального потепления. Все эти данные помогут в оценке будущих гуманитарных, политических или природных кризисов.

Риск глобального потепления как низкий или очень низкий был указан в большинстве стран Европы. Эстония входит в группу стран с „очень низким“ риском, в эту же группу входят Латвия, Литва и Польша. В число стран с очень высоким риском входят страны Центральной Африки.

Что касается медицины, то низкий риск отмечен в США, Канаде, Чили, Уругвае, ЮАР, Австралии, Японии, Южной Корее и большинстве стран Европы, в том числе и Эстония. А вот Латвия, Литва, Беларусь и часть Балканских стран относятся к числу стран „среднего“ риска. Хуже всего ситуация в некоторых странах Африки, Сирии, Ираке, Афганистане, Йемене, Северной Корее.

В сфере психического здоровья немного мест отмечены как зона низкого риска. Лучше всего ситуация в большинстве стран Азии, остальная же часть карты окрашена в темно-оранжевый цвет, красный или темно-красный, это означает высокий риск. Эстония входит в группу стран с низким уровнем риска, в то же время наши соседи - Латвия и Литва - относятся к группе стран со средним риском.

В сфере безопасности (политическое насилие, включая терроризм, восстания, политически мотивированные беспорядки и войны, а также социальные факторы, включая насилие по религиозным мотивам, между этническими группами) к странам с „незначительным риском“ относятся Гренландия, Исландия, Финляндия, Норвегия, Дания, Швейцария, Словения, Люксембург. В группу стран с „низким“ риском входят большая часть Европы, за исключением Украины, которая относится к группе „экстремального риска“. В число стран с низким уровнем риска входят Канада, США, Чили, Аргентина, Австралия, Китай, часть стран Африки. К группе „среднего“ риска относятся Израиль и Сектор Газа. „Экстремальный“ уровень риска отмечают в Украине, Ливии, Южном Судане, Сомали, Йемене, Сирии, Ираке, Афганистане.

Посмотреть подробнее карту можно ЗДЕСЬ.

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