Отличное направление для путешествий: Эстонию признали одной из самых безопасных стран в мире

На карте отражено также влияние войн в Украине и Израиле. Кроме того, впервые на карту нанесли влияние глобального потепления. Все эти данные помогут в оценке будущих гуманитарных, политических или природных кризисов.

Риск глобального потепления как низкий или очень низкий был указан в большинстве стран Европы. Эстония входит в группу стран с „очень низким“ риском, в эту же группу входят Латвия, Литва и Польша. В число стран с очень высоким риском входят страны Центральной Африки.

Что касается медицины, то низкий риск отмечен в США, Канаде, Чили, Уругвае, ЮАР, Австралии, Японии, Южной Корее и большинстве стран Европы, в том числе и Эстония. А вот Латвия, Литва, Беларусь и часть Балканских стран относятся к числу стран „среднего“ риска. Хуже всего ситуация в некоторых странах Африки, Сирии, Ираке, Афганистане, Йемене, Северной Корее.

В сфере психического здоровья немного мест отмечены как зона низкого риска. Лучше всего ситуация в большинстве стран Азии, остальная же часть карты окрашена в темно-оранжевый цвет, красный или темно-красный, это означает высокий риск. Эстония входит в группу стран с низким уровнем риска, в то же время наши соседи - Латвия и Литва - относятся к группе стран со средним риском.

В сфере безопасности (политическое насилие, включая терроризм, восстания, политически мотивированные беспорядки и войны, а также социальные факторы, включая насилие по религиозным мотивам, между этническими группами) к странам с „незначительным риском“ относятся Гренландия, Исландия, Финляндия, Норвегия, Дания, Швейцария, Словения, Люксембург. В группу стран с „низким“ риском входят большая часть Европы, за исключением Украины, которая относится к группе „экстремального риска“. В число стран с низким уровнем риска входят Канада, США, Чили, Аргентина, Австралия, Китай, часть стран Африки. К группе „среднего“ риска относятся Израиль и Сектор Газа. „Экстремальный“ уровень риска отмечают в Украине, Ливии, Южном Судане, Сомали, Йемене, Сирии, Ираке, Афганистане.

Посмотреть подробнее карту можно ЗДЕСЬ.