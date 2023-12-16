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16.12.2023, 16:49

ФОТО | В Риме рядом с Колизеем нашли дом с уникальной мозаикой

 
Вероятно, сюжеты мозаик являются напоминаниями о победах в морских сражениях.
Вероятно, сюжеты мозаик являются напоминаниями о победах в морских сражениях.
ФОТО: ITALIAN MINISTRY OF CULTURE / HANDOUT | Scanpix, EPA

Итальянские археологи нашли рядом с Колизеем римский дом с уникальной мозаикой. Узор состоит из разных видов ракушек, камней, стекла и белого мрамора, сообщает портал Euro-pulse.

Здание датировали концом II века до нашей эры.

По мнению исследователей, хозяин дома (который, предположительно, был сенатором) одержал крупные военные победы на море и на суше, а сюжеты мозаик являются напоминаниями об этих событиях — они изображают три больших корабля, плывущих по волнам к прибрежному городу.

Специалисты также предполагают, что владелец развлекал гостей „захватывающими водными играми“, поскольку между украшенными стенами были проложены свинцовые трубы.

Археологи обнаружили остатки стен дома еще в 2018 году. К настоящему времени они раскопали несколько комнат. Исследования продолжат до 2024 года.

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