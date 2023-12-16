ФОТО | В Риме рядом с Колизеем нашли дом с уникальной мозаикой
Итальянские археологи нашли рядом с Колизеем римский дом с уникальной мозаикой. Узор состоит из разных видов ракушек, камней, стекла и белого мрамора, сообщает портал Euro-pulse.
Здание датировали концом II века до нашей эры.
По мнению исследователей, хозяин дома (который, предположительно, был сенатором) одержал крупные военные победы на море и на суше, а сюжеты мозаик являются напоминаниями об этих событиях — они изображают три больших корабля, плывущих по волнам к прибрежному городу.
Специалисты также предполагают, что владелец развлекал гостей „захватывающими водными играми“, поскольку между украшенными стенами были проложены свинцовые трубы.
Археологи обнаружили остатки стен дома еще в 2018 году. К настоящему времени они раскопали несколько комнат. Исследования продолжат до 2024 года.