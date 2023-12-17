ФОТО | Глинтвейн в два раза дешевле: цены на рождественском рынке в Брюсселе значительно ниже таллиннских

В различных рейтингах рождественские рынки Брюсселя и Таллинна неоднократно признавались лучшими как в Европе, так и во всем мире. Насладиться сказочной атмосферой этих мест ежегодно на зимние праздники приезжают тысячи туристов. В Брюсселе, правда, посетителей больше - около 3,5 млн человек, тогда как Таллиннский рождественский рынок посещают от 500 тысяч до одного миллиона человек.

Второе отличие - расположение рождественских рынков. Если в Таллинне все действо разворачивается на сравнительно небольшой Ратушной площади, то в Брюсселе рождественская ярмарка охватывает весь центр города, проходя как минимум в десяти местах, в том числе на площади Святой Екатерины, площади Де Брукер, бульваре Анспах, площади перед зданием Брюссельской фондовой биржи и на знаменитой Гран-Плас. Кроме того, количество рождественских лавочек в Брюсселе постоянно растет - в этом году их 240, в Таллинне же уже несколько лет их около 100.