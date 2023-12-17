17.12.2023, 08:00
ФОТО | Глинтвейн в два раза дешевле: цены на рождественском рынке в Брюсселе значительно ниже таллиннских(50)
ФОТО: | Delfi Meedia
В различных рейтингах рождественские рынки Брюсселя и Таллинна неоднократно признавались лучшими как в Европе, так и во всем мире. Насладиться сказочной атмосферой этих мест ежегодно на зимние праздники приезжают тысячи туристов. В Брюсселе, правда, посетителей больше - около 3,5 млн человек, тогда как Таллиннский рождественский рынок посещают от 500 тысяч до одного миллиона человек.