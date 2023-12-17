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17.12.2023, 08:00

ФОТО | Глинтвейн в два раза дешевле: цены на рождественском рынке в Брюсселе значительно ниже таллиннских

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Рождественский рынок в Брюсселе в 2023 году
Рождественский рынок в Брюсселе в 2023 году
ФОТО: Siiri Liiva | Delfi Meedia

Если на Таллиннском рождественском рынке за стаканчик глега придется в среднем заплатить шесть - семь евро, то на Брюссельской рождественской ярмарке тот же глинтвейн можно купить за три - четыре евро. И таких существенных отличий между рождественскими рынками Таллинна и Брюсселя довольно много.

В различных рейтингах рождественские рынки Брюсселя и Таллинна неоднократно признавались лучшими как в Европе, так и во всем мире. Насладиться сказочной атмосферой этих мест ежегодно на зимние праздники приезжают тысячи туристов. В Брюсселе, правда, посетителей больше - около 3,5 млн человек, тогда как Таллиннский рождественский рынок посещают от 500 тысяч до одного миллиона человек.

Второе отличие - расположение рождественских рынков. Если в Таллинне все действо разворачивается на сравнительно небольшой Ратушной площади, то в Брюсселе рождественская ярмарка охватывает весь центр города, проходя как минимум в десяти местах, в том числе на площади Святой Екатерины, площади Де Брукер, бульваре Анспах, площади перед зданием Брюссельской фондовой биржи и на знаменитой Гран-Плас. Кроме того, количество рождественских лавочек в Брюсселе постоянно растет - в этом году их 240, в Таллинне же уже несколько лет их около 100.

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