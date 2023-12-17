ФОТОРЕПОРТАЖ | Ретроярмарка в Таллинне: советский хрусталь — от 3 евро, стеклянные игрушки на елку — от 1 до 10

Шишки, домики, фрукты, совы, круглые шары — цена стеклянных игрушек на ретроярмарке начиналась от 3 евро за штуку. Самые дорогие — елочные игрушки на прищепках. Стоимость каждой — 10 евро. Продавец уверяет, что такие новогодние украшения — 60-х годов выпуска.

В небольшой коробке лежат грибы и один снеговик. „Правда без шарфика и ведра на голове — были ватные, не сохранились“, — аккуратно показывает елочную игрушку продавец.

Новая, еще в упаковке, красная остроконечная верхушка на елку обойдется в 12 евро. Безопасные для семей с маленькими детьми игрушки из мишуры стоят 2 евро за штуку.

Мы нашли набор с ювелирными нотками — елочные ретроигрушки с позолотой. Такой набор обойдется в 25 евро. Продавец предоставляет и сертификат.

Были на ярмарки и праздничные аксессуары — украшения для свечей и бокалов. Все — новое, в упаковке. Набор — 5 евро.

Нужно отметить, что в конце ярмарки остатки стеклянных игрушек отдавали уже по 1 евро за штуку.

Покупателей привлекала и хрустальная посуда. Особенным спросом, по признанию продавцов, пользовались бокалы. „Чтобы поднять их под бой часов!“. „В тиктоках вон какие видео — снова Советский Союз! Шапки норковые, бокалы... У молодежи мода на ретро“. А вот сервизы, по признанию продавцов, в этот раз не пользуются спросом — „на них должен прийти свой покупатель“.

Новогодние статуэтки, подсвечники, вышитые скатерти, а также другие сувениры и подарки для тех, кто любит историю.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.