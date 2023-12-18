Драма на борту парома Tallink: пассажиру стало плохо, за ним прилетел спасательный вертолет

По данным Iltalehti, во время рейса парома Tallinki Silja одному из пассажиров стало плохо, он потерял сознание. Находившийся на борту медик сразу же приступил к реанимационным действиям, пытаясь вернуть человека к жизни. Однако руководитель отдела коммуникаций парома Марика Нёйд подтвердила лишь то, что пассажира забрал с парома спасательный вертолет. Более подробную информацию она дать не смогла.

По словам Нёйд, Tallink Silja не собирает статистику по таким случаям. Нёйд добавила, что на пароме всегда бывают случаи заболевания и какие-то другие происшествия. „Как и в маленьком городке, они могут случиться и на борту“, ​​- сказала она.

Иногда людей приходится реанимировать на борту, а при необходимости даже перевозить на вертолете на материк для оказания дальнейшей помощи и лечения. Так что это не совсем редкий случай.

Как сказала Нёйд, паромы оборудованы всем, что требуется для проведения реанимационных действий. Важный факт - на борту каждого судна всегда есть медицинский работник.

Пациента обычно высаживают в следующем порту или на судно отправляют спасательный вертолет, который сразу же доставляет пациента в ближайшую больницу.

Помимо этого, с паромом поддерживает связь врач с материка, а это значит, что при необходимости можно быстро получить медицинскую консультацию. „Конечно, есть еще один способ - узнать, нет ли среди пассажиров врачей“, - добавила Нёйд.