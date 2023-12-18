В феврале 2024 года в Таллинне пройдет туристическая выставка Tourest. Она станет крупнейшей за всю свою историю

По словам организатора выставки, генерального секретаря Союза туристических фирм Эстонии Мерике Халлик, несмотря на сложную экономическую ситуацию, жажда жителей Эстонии к путешествиям никуда не исчезла и в этом году наблюдается рост объема поездок. „Интерес к наступающей выставке Tourest настолько велик, что на этот раз она разместится на самой большой площади за свою долгую историю, заняв весь выставочный центр“, – добавила Халлик.

Руководитель туристического агентства Karol Маргус Парве, который уже 30 лет занимается организацией поездок на выставки, удивлен масштабом Tourest: „Очень солидная выставочная площадь и очень хороший показатель для нашей страны. В соседних странах только Стокгольмская строительная выставка площадью около 70 000 квадратных метров способна занять собой большой выставочный центр полностью. Но и шведов насчитывается 10 миллионов“.

„Если остальные выставки в мире больше ориентированы на B2B или деловые встречи, а предложений для обычных посетителей меньше, то Tourest – значимое событие именно для конечного потребителя, то есть путешественника“, – добавил Парве.

Традиционно на выставке будут работать тематические холлы, такие как Puhka Eestis („Отдыхай в Эстонии“), посвященный внутреннему туризму, международный главный холл Global Village („Глобальная деревня“) и холл Elamused ja maitsed („Впечатления и вкусы“), предлагающий вкусовые впечатления. Впервые на ярмарке откроется новаторская торговая зона Pööningubasaar („Чердачный базар“).