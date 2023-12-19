Историческое событие: 20 декабря состоится первый прямой рейс из Таллинна на Шри-Ланку

В связи с растущим спросом на экзотические места отдыха компания Join UP! Baltic с 20 декабря открывает новое туристическое направление — Шри-Ланку — с прямым рейсом из аэропорта Таллинна. Рейсы в аэропорт Маттала будет выполнять авиакомпания SkyUp Airlines.

Полет длится 12 часов 25 минут с небольшой технической остановкой в ​​Бахрейне, во время которой пассажиры из самолета не выходят. Аэропорт Маттала расположен в южной части острова, где находится большинство основных достопримечательностей, таких как Национальный парк Яла, Пик Адама и знаменитый Девятиарочный мост.

„Этой зимой в Эстонии, Латвии и Литве мы наблюдаем рост спроса на экзотические направления, особенно во время Рождества, когда большинство туров в другие страны уже распроданы. В ответ на этот спрос мы начали предлагать поездки из Таллинна на Шри-Ланку - мы единственный туроператор, который предлагает прямые рейсы на Шри-Ланку. Добраться до другого конца света за 12 часов и насладиться богатой экзотической красотой маленького острова — лучшее рождественское приключение для всей семьи. Более того, это доступная экзотика: стоимость турпакета на двоих начинается от 800 евро на человека, включая перелет и отель“, — говорит Сабина Сайковская, исполнительный директор Join UP! Baltic.

Шри-Ланка является одним из самых популярных экзотических направлений благодаря своей доступности. Статистика туроператоров показывает, что путешественники влюбляются в остров с первого взгляда и после возвращаются туда как минимум еще три раза.