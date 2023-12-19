Историческое событие: 20 декабря состоится первый прямой рейс из Таллинна на Шри-Ланку

В связи с растущим спросом на экзотические места отдыха компания Join UP! Baltic с 20 декабря открывает новое туристическое направление — Шри-Ланку — с прямым рейсом из аэропорта Таллинна. Рейсы в аэропорт Маттала будет выполнять авиакомпания SkyUp Airlines.
Полет длится 12 часов 25 минут с небольшой технической остановкой в Бахрейне, во время которой пассажиры из самолета не выходят. Аэропорт Маттала расположен в южной части острова, где находится большинство основных достопримечательностей, таких как Национальный парк Яла, Пик Адама и знаменитый Девятиарочный мост.
„Этой зимой в Эстонии, Латвии и Литве мы наблюдаем рост спроса на экзотические направления, особенно во время Рождества, когда большинство туров в другие страны уже распроданы. В ответ на этот спрос мы начали предлагать поездки из Таллинна на Шри-Ланку - мы единственный туроператор, который предлагает прямые рейсы на Шри-Ланку. Добраться до другого конца света за 12 часов и насладиться богатой экзотической красотой маленького острова — лучшее рождественское приключение для всей семьи. Более того, это доступная экзотика: стоимость турпакета на двоих начинается от 800 евро на человека, включая перелет и отель“, — говорит Сабина Сайковская, исполнительный директор Join UP! Baltic.
Шри-Ланка является одним из самых популярных экзотических направлений благодаря своей доступности. Статистика туроператоров показывает, что путешественники влюбляются в остров с первого взгляда и после возвращаются туда как минимум еще три раза.
Шри-Ланка, известная как жемчужина Индийского океана, по размеру примерно равна Литве - ее площадь составляет около 65 000 квадратных километров. Такого культурного богатства и природного разнообразия порой нельзя найти даже в странах, в десять раз больших по размеру. Шри-Ланка известна своими шестью объектами всемирного наследия ЮНЕСКО, включая древний город Сигирия, старый город Галле, священные города Канди и Анурадхапура, а также Золотой храм Дамбуллы, где находится более 150 буддийских статуй. На Шри-Ланке 14 национальных парков, где, среди прочих, обитают 16 млекопитающих, которых можно увидеть только на этом острове - например, цейлонского слона.
Шри-Ланка, пожалуй, одно из самых фотогеничных мест в мире – чайные плантации и рисовые поля, чистейшие пляжи с белым песком, голубой океан, дикие тропические леса и водопады. На Шри-Ланке круглый год теплая погода, средняя дневная температура в южных прибрежных районах составляет 28-30 градусов, а температура воды - около 25 градусов.