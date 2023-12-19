Таллинн улучшил позицию в международном рейтинге как устойчивое туристическое направление

Программа объединяет города, в которых осознают, насколько важно развивать направления, в которых и местные жители, и гости чувствуют себя хорошо, а об окружающей среде заботятся.

„Радостно, что в 2021 году мы решили присоединиться к программе индекса GDS, это дает нам прекрасную возможность проанализировать наш путь в направлении осознанных путешествий, - отметил вице-мэр Йоозеп Вимм. – Так мы видим, что можно улучшить, как развивать город таким образом, чтобы он был приятным местом для жизни и хорошим направлением для путешествий. В этом году мы особенно гордимся предприятиями, оказывающими услуги в Таллинне. Все большая их часть старается, чтобы деятельность была экологичной. На сегодняшний день в Таллинне международного зеленого знака удостоились 17 отелей, 23 места общественного питания, 7 развлекательных учреждений и 3 предприятия в сфере путешествий и впечатлений“.

Программа рейтинга GDSI оценивает соответствие городов принципам устойчивости согласно 70 международным критериям. Наибольшее внимание уделяется предприятиям, оказывающим услуги в сферах окружающей среды, социальной и туристической сферам. Среди прочего оцениваются городская среда, обращение с отходами, транспорт, коррупция, здравоохранение, доступность, сектор гостеприимства, стратегия управления туристической сферой, маркетинг.

Таллинн участвует в программе три года, с каждым годом его результат улучшается во всех категориях. Особенно заметный рост отмечен в этом году в категории, оценивающей работу предприятий, оказывающих услуги, в ней количество набранных пунктов возросло в сравнении с 2022 годом вдвое. В категории управления результат возрос на четверть. Средний результат во всех категориях в 2023 году составил 63,8 пункта, тогда как годом ранее он составлял 56,6 пункта, а в 2021 году – 49,5.