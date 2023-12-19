Работников аэропорта Тенерифе арестовали за кражу вещей пассажиров

Похищенные вещи, в том числе около 13 000 евро наличными, были изъяты у группы сотрудников крупного туристического аэропорта на Канарских островах, говорится в заявлении. Еще 20 сотрудников аэропорта находятся под следствием по тому же делу.

Южный аэропорт Тенерифе обслуживает около 11 миллионов пассажиров в год, большинство из которых европейские туристы, прилетающие сюда отдохнуть.

Что вызвало подозрения в аэропорту Тенерифе?

Расследование началось после увеличения числа жалоб пассажиров на пропажу вещей из их багажа, говорится в заявлении полиции. По словам полицейских, кражи происходили во время размещения сумок в багажном отделении самолета. Внутри предполагаемые воры вскрывали чемоданы, доставали оттуда ценные вещи и снова закрывали их.

Как защитить свой багаж от потери и кражи?

Хотя кражи из зарегистрированного багажа случаются относительно редко, существует множество способов защитить свои вещи и свести к минимуму неприятности, связанные с потерей или кражей багажа.

После пандемии количество неправильно обработанного багажа увеличилось почти вдвое, поскольку аэропорты боролись с нехваткой персонала и забастовками.

Один из самых простых способов держать свою сумку в поле зрения – предпочесть ручную кладь сдаче в багаж. Если вы не можете втиснуть свои вещи в салонную сумку, старайтесь упаковать все ценные вещи, такие как ноутбуки, фотоаппараты и мобильные телефоны, в ручную кладь.

Также полезно положить в ручную кладь пару смен одежды на случай, если большая сумка пропадет.

Выбирайте багаж, который выделяется на фоне других – например, чемодан яркого цвета – это может свести к минимуму вероятность того, что кто-то случайно возьмет вашу сумку с ленты для сбора багажа. Если у вас стандартный черный чемодан, сделайте его узнаваемым, добавив к нему цветной багажный ремень или ленту. Замки также могут помочь предотвратить кражу.

Багажные трекеры, такие как Apple AirTags, помогут вам следить за сумкой в случае ее пропажи, но не всегда помогут с отдельными предметами.