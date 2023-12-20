ВИДЕО | Прокатились: в Японии десятки людей застряли на аттракционе на высоте более 40 метров

В тот момент, когда аттракцион "Летающий динозавр“, посвященный Парку Юрского периода, остановился, там находилось 32 человека. Люди застряли в самой высокой точке - более 40 метров над землей.

К счастью, никто не пострадал, людей вывели по аварийной лестнице. Представители парка аттракционов рассказали, что такое может случиться, поэтому работники всегда следуют правилам безопасности.

„Такая ситуация может произойти, поэтому мы соблюдаем установленные правила безопасности, наши сотрудники проводили пассажиров в безопасное место“, — заявил представитель парка развлечений.

Представитель Universal Studio рассказал CNN: „Летающий динозавр“ — это аттракцион, где гости устраиваются в положении лежа, лицом вперед, что создает у них ощущение полета. Аттракцион полностью и безопасно остановился. [...] Все посетители были благополучно эвакуированы в течение 45 минут, посетителям не пришлось висеть вверх ногами. Пострадавших нет, и в тот же день после обеда аттракцион вновь открылся. Безопасность является нашим главным приоритетом“.