Идем в рождественский поход: насладитесь красотой зимнего леса

Все участники похода пройдут по зимним лесным тропинкам и поговорят о самом спокойном времени года в природе, обратят внимание на окружающую красоту и насладятся в лесу тишиной и покоем. Кроме того, вы услышите написанные следами на снегу истории лесных животных, прислушаетесь к негромким голосам лесных птиц и сонному дыханию деревьев.

Прогулка продлится от двух до трёх часов и составит три-четыре километра.

Зарегистрировать можно, написав на э-майл info.viimsi@rmk.ee. Прогулки пройдут на эстонском и русском языках. Руководитель русскоязычной группы - гид-природовед Олег Цымбаревич.

Сбор у инфо-стенда в начале тропы. Больше о тропе и о том, как до нее добраться, можно узнать ЗДЕСЬ.