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20.12.2023, 09:18

Идем в рождественский поход: насладитесь красотой зимнего леса

 
Бесплатный поход на русском языке состоится 23 декабря в 13.00.
Об особенностях зимнего леса расскажет гид-природовед Олег Цымбаревич.
Об особенностях зимнего леса расскажет гид-природовед Олег Цымбаревич.
ФОТО: RMK

Виймсиский посетительский центр RMK приглашает в Рождественский поход по зимнему Харкускому лесу, который состоится в субботу, 23 декабря, в 13.00. Мероприятие бесплатное, но необходима предварительная регистрация.

Все участники похода пройдут по зимним лесным тропинкам и поговорят о самом спокойном времени года в природе, обратят внимание на окружающую красоту и насладятся в лесу тишиной и покоем. Кроме того, вы услышите написанные следами на снегу истории лесных животных, прислушаетесь к негромким голосам лесных птиц и сонному дыханию деревьев.

Харкуский лес

Прогулка продлится от двух до трёх часов и составит три-четыре километра.

Зарегистрировать можно, написав на э-майл info.viimsi@rmk.ee. Прогулки пройдут на эстонском и русском языках. Руководитель русскоязычной группы - гид-природовед Олег Цымбаревич.

Сбор у инфо-стенда в начале тропы. Больше о тропе и о том, как до нее добраться, можно узнать ЗДЕСЬ.

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