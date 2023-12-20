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20.12.2023, 15:35

Эстонка пострадала во время путешествия в Мексику: „Двое из нашей группы погибли, пуля все еще во мне“

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МИД: мы не можем помочь финансово
Нора
Нора
ФОТО: Erakogu

„Двое из нашей группы скончались“, - сообщила эстонка Нора в социальной сети Facebook. Путешествие группы эстонских туристов в Мексику, город Тулум, обернулось кошмаром. Выжившая после перестрелки 14 декабря девушка нуждается в длительном лечении, медицинской страховки у нее нет.

„В четверг вечером около 22:30 в Тулуме, Мексика, в меня и моих друзей стреляли из-за забора, когда мы сидели в саду и слушали музыку“, - написала она в социальных сетях.

Двое скончались на месте, день рождения одного из них группа отмечала буквально несколько дней до происшествия. Норе повезло, она осталась жива.

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RusDelfi
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