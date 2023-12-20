20.12.2023, 15:35
Эстонка пострадала во время путешествия в Мексику: „Двое из нашей группы погибли, пуля все еще во мне“(55)
МИД: мы не можем помочь финансово
ФОТО: Erakogu
„Двое из нашей группы скончались“, - сообщила эстонка Нора в социальной сети Facebook. Путешествие группы эстонских туристов в Мексику, город Тулум, обернулось кошмаром. Выжившая после перестрелки 14 декабря девушка нуждается в длительном лечении, медицинской страховки у нее нет.
„В четверг вечером около 22:30 в Тулуме, Мексика, в меня и моих друзей стреляли из-за забора, когда мы сидели в саду и слушали музыку“, - написала она в социальных сетях.