Эстонец, живущий в Исландии: из-за вулкана паникует только весь остальной мир, а у нас все спокойно(2)
Вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии начал извергаться в понедельник вечером после нескольких недель интенсивных землетрясений. Хотя сами жители островного государства относятся к случившемуся спокойно и никакой паники не проявляют, несколько ученых все же предупредили о возможной опасности. Издание Maaleht узнало у Ристо Лаури, эстонца, живущего в Исландии, насколько серьезно местные жители относятся к извержению вулкана.
По мнению музыканта Ристо Лаури, обосновавшегося в Исландии в 2010 году, в начавшемся в понедельник извержении вулкана нет ничего нового или страшного. „К сожалению или к счастью, мы живем в Акюрейри, который находится примерно в 500 км к северу от вулкана. Поэтому всякие зрелища, связанные с извержением, мы вынуждены смотреть по телевизору, и, честно говоря, против этого ничего не имеем“, - добавил он.