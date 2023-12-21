Эстонец, живущий в Исландии: из-за вулкана паникует только весь остальной мир, а у нас все спокойно

По мнению музыканта Ристо Лаури, обосновавшегося в Исландии в 2010 году, в начавшемся в понедельник извержении вулкана нет ничего нового или страшного. „К сожалению или к счастью, мы живем в Акюрейри, который находится примерно в 500 км к северу от вулкана. Поэтому всякие зрелища, связанные с извержением, мы вынуждены смотреть по телевизору, и, честно говоря, против этого ничего не имеем“, - добавил он.