Растущая угроза активного вулкана: что следует учитывать при поездке в Исландию

„Первое, что следует делать – следовать предупреждениям об опасности и, конечно же, проверить свою туристическую страховку. В частности, следует проверить, есть ли у вас страховка на случай прерывания поездки, покрывает ли она возможность извержения вулкана и каковы ограничения. Возможно, при возникновении чрезвычайной ситуации она покроет расходы на возвращение домой – конечно, с учетом того, что в кризис билеты на самолет могут стоить в разы дороже“, - отметил Денис Николаев. Самый простой способ убедиться, что вашей страховки достаточно – связаться с компанией, которая предоставляет вам страхование путешествий и уточнить у нее напрямую.

В настоящее время ограничений на полеты в Исландию нет. Однако необходимо учитывать, что ситуация может измениться в любой момент.

Николаев пояснил, что во время предыдущего крупного извержения вулкана люди запаниковали и поэтому понесли большие финансовые потери. „Было много случаев, когда люди изо всех сил старались улететь домой с другого конца света за сверхбольшие деньги, путешествовали поездами и арендованными автомобилями, некоторые даже покупали собственную машину, поскольку арендных машин просто не было. Все это привело к крупным финансовым потерям, поскольку в большинстве случаев страховая защита на все это не распространялась. Позже выяснилось, что если бы люди просто спокойно подождали несколько дней, то смогли бы гораздо дешевле вернуться домой самолетом, потому что аэропорты снова открылись“, - рассказал Николаев.

„Мы не можем предотвратить извержение вулкана, а самолеты по-прежнему не в состоянии летать в облаках пепла. Поэтому сохраняется риск того, что десятки или даже сотни тысяч рейсов будут просто отменены, – сказал исполнительный директор страховой компании Balcia Eesti Денис Николаев. – Однако, например, страховые компании подготовлены к ситуации лучше, но, что более важно, подготовиться могут и сами пассажиры“.

В прошлом месяце вулканическая активность в Исландии снова значительно возросла. Учитывают ли это люди, планирующие сейчас поездки, и лучше ли подготовлен к такой ситуации туристический сектор?

В 2010 году исландский вулкан Эйяфьядлайёкюдль внезапно выбросил в воздух огромное облако пепла, что за восемь дней привело к отмене более 100 000 авиарейсов. Многим путешественникам приходилось тратить большие суммы, чтобы добраться домой, делая огромные крюки, или, например, проводить долгие часы за рулем арендованных автомобилей. Общий ущерб экономике оценили почти в 3,5 миллиарда евро.

Важно, когда именно вы забронировали поездку

Важно отметить, что, если заранее известно, что риск извержения вулкана существует и вероятен, страхование путешествий может не покрыть возникший в результате ущерб. Потому что в таком случае это уже не неожиданное событие и человек сознательно отправился в район, где может возникнуть такая опасность. „Поэтому важно время, когда была куплена поездка. Если вы забронировали поездку давно, все хорошо, но если вы купили поездку только тогда, когда о потенциальной опасности уже было известно, страховка от прерывания поездки может вам не помочь. В этом случае обязательно стоит следить за официальными заявлениями министерства иностранных дел“, - пояснил Николаев. Например, на сайте Министерства иностранных дел ReisiTargalt сейчас размещена информация о том, что район Рейкьянеса закрыт из-за извержения вулкана. Это означает, что, покупая туда билет, пассажир осознает опасность, а также должен учитывать возможные убытки.

Но если пунктом назначения является не Исландия? Даже в этом случае следует учитывать, что извержение вулкана в настоящее время вполне возможно и может повлиять на авиаперевозки по всей Европе и за ее пределами. Поэтому стоит задуматься – что, если вам придется задержаться в пункте назначения подольше. Что произойдет? Например, можно ли работать удаленно? Имеются ли для этого необходимые средства?

„Предыдущее извержение вулкана показало, что во многих случаях людям было бы разумнее просто подождать пару дней. Однако к этому нужно быть готовым, – отметил Николаев. – Для удаленной работы необходимо иметь при себе ноутбук, и предварительно вы должны обсудить с ИТ-отделом наличие на нем всех необходимых программ, VPN-подключения, не забыть зарядное устройство и так далее. Обязательным условием всего этого является, конечно же, соответствующая страховка, которая покроет расходы на пребывание на месте или на экстренное возвращение“.

Работодателям же стоит продумать, как и в какой степени они могут помочь своим коллегам и сотрудникам в чрезвычайной ситуации. Например, можно быть готовым повысить лимит мобильного пакета, увеличить объем пакета данных, рассмотреть вопрос о финансовой поддержке или выплате суточных. Кроме того, это хороший повод проанализировать готовность ИТ-инфраструктуры предприятия.