Первый прямой рейс на Шри-Ланку вылетел из Таллинна на пять часов позже запланированного

В последнее время постоянно поднимается тема плохого сообщения Таллиннского аэропорта с остальным миром, и в этом плане туроператор Join UP!, открывший вчера прямые рейсы из Таллинна на Шри-Ланку, пытается помочь улучшить ситуацию.

Перелет из Таллинна на Шри-Ланку длится 12 часов 25 минут, предусмотрена часовая технической остановкой в ​​Бахрейне, где пассажиры с борта самолета не выходят. Это кратчайший возможный маршрут на экзотический остров в Индийском океане.

Однако первый рейс прошел не так, как планировалось - вылет был задержан примерно на пять часов. По словам представителя компании Зане Лейте, задержка произошла из-за неожиданного изменения расписания предыдущего рейса самолета. „Приносим искренние извинения за неудобства, причиненные нашим клиентам. Мы благодарим наших уважаемых пассажиров за понимание и терпение“, — сказала Лейте.

На первом рейсе было 122 пассажира, всем раздали талоны на питание в зоне аэропорта, а также предложили бесплатное питание на борту самолета.

Согласно правилам Евросоюза, за столь долгое ожидание пассажиры имеют право потребовать компенсацию в размере 250-600 евро в зависимости от продолжительности задержки и расстояния между двумя пунктами назначения. Это возможно только в том случае, если рейс не задерживается из-за чрезвычайных обстоятельств, таких как обстоятельства, связанные с организацией воздушного движения, политической нестабильностью, плохими погодными условиями и угрозами безопасности.

Стоимость турпакетов на Шри-Ланку начинается от 800 евро на человека, отдых включает в себя перелет и отель. Продолжительность путешествия может быть от 9 до 20 дней, рейсы будут осуществляться до середины апреля 2024 года.