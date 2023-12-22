ФОТО | В Египте на крупнейшем семинаре для европейских турагентов были награждены лучшие туристические агентства стран Балтии(3)
ANEX Tour Estonia, входящий в одну из ведущих туристических компаний мира ANEX Tour, организовал в ноябре крупнейший семинар для агентов Восточной Европы. В нем приняли участие 750 человек из пяти стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. Также был проведен двухдневный семинар с представителями лучших египетских отелей и гала-ужин, на котором были награждены три лучших агента из каждой страны.
ПЕРЕЛЕТ И ПРОЖИВАНИЕ
Мы вылетели в Шарм-эль-Шейх очень снежным ноябрьским вечером, зная, что уже через несколько часов мы приземлимся в лето - никакого снега и льда, только солнце. Рейсы ANEX Tour в Шарм-эль-Шейх выполняет собственная авиакомпания туроператора Skyline Airlines на комфортабельном 275-местном самолете Boeing 757-300. Балтийские туроператоры еще никогда не летали на таких больших самолетах. Комфортабельный самолет - это большой бонус, ведь обратный рейс через неделю рано утром, а лететь в тесноте, когда ты полностью выжат, никому не пожелаешь.
Мы остановились в отеле Rixos Golf Villas & Suites Sharm El Sheikh. Этот пятизвездочный отель открылся в октябре этого года и считается лучшим на курорте. Спору нет, отель действительно на высоте. Наша компания из четырех человек разместилась на прекрасной вилле, где у каждого была своя спальня с ванной комнатой, большая кухня и столовая, собственный бассейн и все остальное, что только может пожелать душа. Мы прыгнули в бассейн в 10 часов первого вечера, сразу как приехали. Конечно, это был далеко не последний раз, когда мы это делали.
Территория Rixos Golf Villas & Suites огромна, но гольф-кары всегда ждут, чтобы отвезти вас куда нужно - к большому бассейну, поесть, в лобби отеля, на поля для гольфа. Смотрите, как выглядит отель!
СЕМИНАР
ANEX Tour организовал большой воркшоп в Шарм-эль-Шейхе в роскошном отеле Rixos Premium Seagate, который посетили 750 человек из пяти стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. На мероприятии присутствовали представители лучших отелей Египта, с которыми турагенты смогли встретиться лицом к лицу и обменяться опытом. Всего в семинаре приняли участие 27 отелей из Хургады и Шарм-эль-Шейха.
Во второй день семинара турагенты смогли пообщаться с представителями отелей в формате круглого стола и задать интересующие их вопросы. Конечно, у них также была возможность пообщаться со своими коллегами из других стран, чтобы обменяться опытом и идеями. Также среди участников семинара была организована большая лотерея, победителями которой стали 30 счастливчиков, получивших замечательные призы.
РОСКОШНЫЙ ГАЛА-УЖИН
Длинный и увлекательный день семинара завершился великолепным гала-ужином в красивом банкетном зале отеля Rixos Premium Seagate, где были выбраны лучшие туристические агентства из каждой страны. В Эстонии лучших результатов в продажах и обслуживании добились Fantaasia reisid, Supertours и MyTour. Также были награждены три лучших агента в каждой стране.
Вечеринка прошла с большим размахом, а ужин был превосходным - не пожалели ни шампанского, ни лобстеров. Цирковые артисты мирового класса показывали головокружительные трюки, а хорошая музыка заставляла людей пускаться в пляс.
ЭКСКУРСИИ
Помимо двухдневного семинара у турагентов в Шарм-эль-Шейхе было много других впечатлений - ANEX Tour организовал для них (и для нас, журналистов) различные туры и экскурсии, чтобы они могли познакомиться с различными районами курортного города и, таким образом, еще эффективнее работать со своими клиентами. Мы посетили Национальный парк Рас-Мохамад, Старый Шарм и другие места, совершили прогулку н кораблике с купанием и снорклингом. Конечно, у нас было много свободного времени, чтобы насладиться пляжем. В ноябре море в Шарм-эль-Шейхе еще достаточно теплое, чтобы плавать бесконечно.
В список зимних направлений ANEX Tour входит не только Египет, но и такие направления с регулярными рейсами, как Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и Испания. В ближайшее время к этому списку добавится Таиланд. Кроме того, уже открыто раннее бронирование на поездки в Турцию в 2024 году.
Туроператор ANEX Tour входит в состав базирующейся в Турции группы, которая работает в различных сферах, связанных с туризмом. На эстонский рынок ANEX Tour вышел в марте этого года.