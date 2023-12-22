ФОТО | В Египте на крупнейшем семинаре для европейских турагентов были награждены лучшие туристические агентства стран Балтии

ПЕРЕЛЕТ И ПРОЖИВАНИЕ

Мы вылетели в Шарм-эль-Шейх очень снежным ноябрьским вечером, зная, что уже через несколько часов мы приземлимся в лето - никакого снега и льда, только солнце. Рейсы ANEX Tour в Шарм-эль-Шейх выполняет собственная авиакомпания туроператора Skyline Airlines на комфортабельном 275-местном самолете Boeing 757-300. Балтийские туроператоры еще никогда не летали на таких больших самолетах. Комфортабельный самолет - это большой бонус, ведь обратный рейс через неделю рано утром, а лететь в тесноте, когда ты полностью выжат, никому не пожелаешь.

Мы остановились в отеле Rixos Golf Villas & Suites Sharm El Sheikh. Этот пятизвездочный отель открылся в октябре этого года и считается лучшим на курорте. Спору нет, отель действительно на высоте. Наша компания из четырех человек разместилась на прекрасной вилле, где у каждого была своя спальня с ванной комнатой, большая кухня и столовая, собственный бассейн и все остальное, что только может пожелать душа. Мы прыгнули в бассейн в 10 часов первого вечера, сразу как приехали. Конечно, это был далеко не последний раз, когда мы это делали.

Территория Rixos Golf Villas & Suites огромна, но гольф-кары всегда ждут, чтобы отвезти вас куда нужно - к большому бассейну, поесть, в лобби отеля, на поля для гольфа. Смотрите, как выглядит отель!

СЕМИНАР

ANEX Tour организовал большой воркшоп в Шарм-эль-Шейхе в роскошном отеле Rixos Premium Seagate, который посетили 750 человек из пяти стран: Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Украины. На мероприятии присутствовали представители лучших отелей Египта, с которыми турагенты смогли встретиться лицом к лицу и обменяться опытом. Всего в семинаре приняли участие 27 отелей из Хургады и Шарм-эль-Шейха.