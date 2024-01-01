Туристке выставили счет на сумму более 1000 долларов за пользование феном в отеле

Туристка забронировала себе номер в отеле Novotel Perth Langley’s. Она приняла душ и высушила волосы феном. Вскоре в дверь номера постучали, и когда она открыла дверь, то увидела пожарных.

Оказалось, что в результате использования фена в отеле сработала пожарная сигнализация. Обеспокоенные работники гостиницы незамедлительно вызвали пожарных. Поскольку ситуация очень быстро разрешилась, туристка очень скоро о случившемся забыла, приняв все за смешной случай.

Однако три дня спустя отель списал с ее банковского счета 1400 австралийских долларов. Растерянная женщина позвонила в отель, где ей сообщили, что это плата за вызов пожарных.

Когда туристка стала подробно разбираться в этом деле, выяснилось, что пожарные предоставили отелю счет в 1337 долларов, то есть на 63 доллара меньше суммы, которую требовал с туристки отель. Женщина еще раз позвонила в отель, чтобы разобраться. Но разговаривать с ней не стали и в дальнейшем даже перестали брать трубку.

Женщина на этом не успокоилась и начала закидывать отель электронными письмами, угрожая прибегнуть к помощи юристов. В итоге после долгих разбирательств деньги ей все же вернули. Однако туристка до сих пор в шоке, что отель взял с нее плату за пользование феном. „Если у меня во время завтрака сгорит тостер и в результате сработает пожарная сигнализация, мне тоже выставят счет?“ - возмущается она.