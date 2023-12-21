ФОТО | От павлиньих перьев до ангелочков: выяснилось, где в Таллинне находятся самые сказочные рождественские витрины

Каждая украшенная витрина по-своему особенная, отметила председатель жюри и старейшина Кесклинна Моника Хауканымм. „За стеклами летают младенцы-ангелы и гордо красуются в вазе павлиньи перья. Из бумаги вырезаны разнообразные снежинки, и участники поиграли при оформлении окон с цветом и светом“, — упомянула она.

Также облик витрин менялся в течение дня в зависимости от того, светло за окном или темно. „Итак, при оценке потребовалось задействовать всевозможные критерии, и, например, поближе посмотреть, насколько искусно воплощена идея и насколько окно образует единое целое с окружающим городским пространством. В итоге несколько пар глаз всё же избрали из числа участников в равной степени красивую и душевную тройку лидеров“, — заявила Хауканымм.

Помимо нее, в жюри входили главный редактор журнала Kodukiri Малле Паюла, художник Пильви Таммоя, ведущий специалист сектора предпринимательства управы Кесклинна Марика Пярн и главный специалист сектора культуры и досуга управы Кесклинна Стийна-Марис Паулус.

Фотографии витрин с рождественскими украшениями также были загружены на страницу управы Кесклинна в Фейсбуке, где можно было отдать свой голос за понравившийся вариант. Наибольшей поддержки на народном голосовании удостоилось оформление детского сада Magdaleena.

„В этом году мы привлекли к конкурсу детские сады и школы, и хотя можно было предположить, что им не хватит средств для грандиозного украшения витрины в сравнении с предприятиями, это оказалось вовсе не так. Отрадно было видеть, что народу пришлась по душе именно ручная работа наших юных жителей“, — сказала старейшина Кесклинна.

Три лучшие витрины, избранные жюри, и витрина, набравшая наибольшее количество голосов в Фейсбуке, будут награждены денежным призом в 500 евро от управы района Кесклинн.

Управа района Кесклинн выбирает самые красивые рождественские витрины с 2000 года. Конкурс вдохновил предприятия и некоммерческие организации района, а в этом году и образовательные учреждения облачить в праздничное убранство свои витрины. Также это помогает создавать в центре города праздничное настроение.