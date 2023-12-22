ФОТО | На судах Tallink можно приобрести эксклюзивные вино и джин от финского автогонщика Формулы-1

Валттери Боттас - финский автогонщик команды Alfa Romeo Формулы-1, двукратный вице-чемпион и двукратный бронзовый призёр чемпионата мира Формулы-1. Чемпион серии GP3; двукратный победитель F3 Masters.

Красное вино из сорта Шираз было создано Боттасом в сотрудничестве с одной из лучших виноделен Австралии Oliver’s Taranga. Всего было выпущено 5000 бутылок, из которых около 600 доступны в продаже на суднах Tallink Silja Line.

Вино получило название IHANA, что в переводе с финского означает „замечательное“.

Вино специально продается в комплекте из двух бутылок, чтобы одну попробовать сейчас, а вторую оставить на 5 лет и потом сравнить вкус, после того как вино будет выдержано.

Кроме вина у Валттери Боттаса есть еще один проект, который он разработал вместе со своей девушкой Тиффани Кромвель - джин под названием OATH Gin и хард-зельцер SETZ. Созданный на овсяной крупе джин дополняют нотки яблока, поэтому он отлично подходит для зимних вечеров в коктейле с долькой яблока и палочкой корицы.

Смотрите, как прошла презентация!

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