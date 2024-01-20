RusDelfi на Тенерифе | Побывать на вершине Атлантиды, походить по лаве, посмотреть китов - чем манит самый крупный из Канарских островов
Тенерифе - одно из самых популярных зимних направлений, куда эстоноземельцы сбегают от холода, снега, мороза и слякоти. Кроме солнца и теплого океана на острове много чего, чем можно насладиться: от живописных маленьких городков до захватывающих дух видов в природных парках. Когда за окном бушует метель, этот остров кажется поистине райским - да и не просто кажется, он такой и есть!
Южная часть Тенерифе очень хорошо известна большинству туристов. Даже местные говорят, что вся „движуха“ на острове происходит на юге. Тем не менее в поиске более аутентичного опыта или же красивой природы стоит отправиться на север острова.
Такие излюбленные туристами места, как „Лоро парк“ и „Сиам парк“ всем известны. Даже можно сказать, что они утопают в туристах, особенно на пике сезона отпусков. Конечно же, нет ничего плохого и в вечеринках и магазинах в Лас Америкас и Лос Кристианос, но насладившись этими туристическими центрами обязательно стоит выехать дальше и исследовать остров.
В первую очередь, Тенерифе - это невероятной красоты природа, уникальная и разнообразная. Среди гор и вулканических образований растут канарские сосны со своими длинными и тонкими иголками, а со смотровых площадок открываются великолепные виды на горные хребты, зелень лесов, городки, деревни и, конечно же, бесконечный океан.
Одно место, где можно полностью насладиться природой этого зеленого острова - природный парк Анага. Находящийся совсем недалеко от столицы Санта-Крус-де-Тенерифе заповедник включает в себя густые леса лавровых деревьев, отвесные утесы, горные хребты и зеленые долины. Лавровые леса Тенерифе - это настоящая реликвия, они растут там уже 40 миллионов лет.
Прогулявшись среди прохлады лавровых лесов стоит обязательно остановиться на какой-нибудь смотровой площадке, чтобы рассмотреть горные хребты, покрытые густой зеленью. Например, захватывающий дух вид открывается со смотровой площадки, которая в картах отмечена как Mirador Pico del Inglés. Совсем рядом находится живописный туннель, который сверху закрывают верхушки лавровых деревьев - в картах он отмечен, как Túnel de las hadas.
Как уже упоминалось, Канарские острова - и Тенерифе не исключение - вулканического происхождения. Вулкан Тейде является третьим по высоте вулканом в мире. Согласно верованиям канарских аборигенов, внутри него находился ад и там жил злой дух. Однако сейчас Тейде спит - последнее извержение произошло в 1909 году. Поэтому можно в безопасности насладиться всеми красотами природного заповедники.
На территории Тейде можно увидеть и застывший лавовый ландшафт, и могущественные скалы, уникальную природу, непохожую на остальную часть острова, а также совершенно внеземной ландшафт - действительно, в некоторых местах Тейде напоминает поверхность Марса и там даже тестировали луноходы.
Еще один занятный факт: в эпоху Возрождения начала распространяться идея, что Канарские острова - остатки мифической Атлантиды, а Тейде - гора Атлас. Поэтому можно смело сказать, что вы побывали в месте легенд и приданий.
Еще один захватывающий дух вид - на скалы Лос Гигантес. Проплывая под ними полностью ощущаешь, насколько же человек крошечный, по сравнению с могущественной природой. На Тенерифе даже устраивают походы на каяках по периметру берега Лос Гигантес - конечно же, когда волны не очень сильные. Такой поход требует сил, но виды того стоят!
За Лос Гигантес находится невероятной красоты долина Маска - еще одно место с великолепными видами. А в водах у Лос Гигантес также устраивают поездки на кораблике, чтобы понаблюдать за китами. Единственное, это не те огромные млекопитающие, которых мы с вами представляем в голове. Китами или pilot whales здесь называют гринд, известных также как черные дельфины. Да и обычных дельфинов тут тоже можно увидеть - во всяком случае, наблюдать за всеми этими животными крайне занятно.
На севере Тенерифе также раскинулись живописные городки, как Гарачико, Пуэрто де ла Крус, Сан Кристобаль де Ла Лагуна и другие. Здесь можно погулять по узким улочкам и проникнуться атмосферой настоящей жизни на острове.
В Гарачико можно искупаться в милых бухтах, когда-то образованных вулканической лавой. Сама Агата Кристи была так поражена красотой этих мест, что написала в Пуэрто де ла Крус короткую историю „Человек из моря“, а теперь в городе проводится фестиваль, названные в ее честь. Сан Кристобаль де Ла Лагуна, как следует из названия, когда-то был лагуной, но ее пришлось осушить из-за малярии. Теперь это студенческий городок, кипящий жизнью и полный молодежи.
Большой плюс Тенерифе заключается в том, что он является частью Испании, а значит и частью Евросоюза. Поэтому там работают пакеты мобильного интернета, действующие в ЕС. То есть, интернет всегда под рукой, поэтому найти достопримечательности крайне легко, а карты всегда в открытом доступе.
Остров действительно очень удобно исследовать на машине, с помощью которой можно добраться до различных городков и природных достопримечательностей. Однако есть и один минус передвижения на автомобиле - его нужно где-то парковать. С парковкой на острове проблемы, в основном из-за того, что на нее отведено слишком мало места. Поэтому у многих достопримечательностей, например, в парках Анага и Тейде, иногда сложно найти свободное парковочное место и иногда туристы даже паркуются чуть ли не на проезжей части. Тут есть два варианта: либо приезжать везде ни свет ни заря, либо терпеливо искать свободное парковочное место. Конечно, в несезон такой проблемы нет.
Еще стоит помнить о том, что климат на острове очень разный. Например, отправившись на прогулку по лавровым лесам Анага или вулканическим горам Тейде, нужно обязательно теплее одеться или же как минимум взять с собой куртку. В Тенерифе бывает довольно, хотя местные не согласны. Вода на пляжах тоже холоднее обычного - все-таки, это океан. Да и волны в некоторых местах впечатляющие - нужно быть осторожным, чтобы вас не сбило с ног и не утопило солнечные очки. Да и вас самих.
Еще стоит отметить, что на Тенерифе все пляжи - общественные. То есть, нет такого, что пляж принадлежит отелю, как часто бывает на других курортах. Поэтому туда могут приходить любые посетители и местные, а значит, что и за лежаки на пляже придется платить отдельно. Единственное исключение - отель Ritz Carlton Abama. Так как сам отель занимался созданием пляжа, то гости отеля могут наслаждаться там бесплатными лежаками и спускаться и подниматься туда на фуникулере. Всем остальным приходится идти туда и обратно на своих двоих и довольствоваться местом на песке.
Ritz Carlton Abama находится чуть дальше от туристических центров, но с территории этого пятизвездочного отеля даже не захочется уходить - вдобавок к изумительным архитектуре самого отельного комплекса и уютному пляжу там есть и поле для гольфа, и галерея с картинами, и даже Мишленовский ресторан. Конечно же, цена соответствующая, но опыт того стоит.
Прямые перелеты из Таллинна на Тенерифе, среди прочих, осуществляет украинская туристическая компания Join UP!, оперирующая в странах Балтии. Смотрите галерею с острова!