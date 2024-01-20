RusDelfi на Тенерифе | Побывать на вершине Атлантиды, походить по лаве, посмотреть китов - чем манит самый крупный из Канарских островов

Как уже упоминалось, Канарские острова - и Тенерифе не исключение - вулканического происхождения. Вулкан Тейде является третьим по высоте вулканом в мире. Согласно верованиям канарских аборигенов, внутри него находился ад и там жил злой дух. Однако сейчас Тейде спит - последнее извержение произошло в 1909 году. Поэтому можно в безопасности насладиться всеми красотами природного заповедники.

Прогулявшись среди прохлады лавровых лесов стоит обязательно остановиться на какой-нибудь смотровой площадке, чтобы рассмотреть горные хребты, покрытые густой зеленью. Например, захватывающий дух вид открывается со смотровой площадки, которая в картах отмечена как Mirador Pico del Inglés. Совсем рядом находится живописный туннель, который сверху закрывают верхушки лавровых деревьев - в картах он отмечен, как Túnel de las hadas.

Одно место, где можно полностью насладиться природой этого зеленого острова - природный парк Анага. Находящийся совсем недалеко от столицы Санта-Крус-де-Тенерифе заповедник включает в себя густые леса лавровых деревьев, отвесные утесы, горные хребты и зеленые долины. Лавровые леса Тенерифе - это настоящая реликвия, они растут там уже 40 миллионов лет.

В первую очередь, Тенерифе - это невероятной красоты природа, уникальная и разнообразная. Среди гор и вулканических образований растут канарские сосны со своими длинными и тонкими иголками, а со смотровых площадок открываются великолепные виды на горные хребты, зелень лесов, городки, деревни и, конечно же, бесконечный океан.

Такие излюбленные туристами места, как „Лоро парк“ и „Сиам парк“ всем известны. Даже можно сказать, что они утопают в туристах, особенно на пике сезона отпусков. Конечно же, нет ничего плохого и в вечеринках и магазинах в Лас Америкас и Лос Кристианос, но насладившись этими туристическими центрами обязательно стоит выехать дальше и исследовать остров.

Южная часть Тенерифе очень хорошо известна большинству туристов. Даже местные говорят, что вся „движуха“ на острове происходит на юге. Тем не менее в поиске более аутентичного опыта или же красивой природы стоит отправиться на север острова.

На территории Тейде можно увидеть и застывший лавовый ландшафт, и могущественные скалы, уникальную природу, непохожую на остальную часть острова, а также совершенно внеземной ландшафт - действительно, в некоторых местах Тейде напоминает поверхность Марса и там даже тестировали луноходы.

Еще один занятный факт: в эпоху Возрождения начала распространяться идея, что Канарские острова - остатки мифической Атлантиды, а Тейде - гора Атлас. Поэтому можно смело сказать, что вы побывали в месте легенд и приданий.

Еще один захватывающий дух вид - на скалы Лос Гигантес. Проплывая под ними полностью ощущаешь, насколько же человек крошечный, по сравнению с могущественной природой. На Тенерифе даже устраивают походы на каяках по периметру берега Лос Гигантес - конечно же, когда волны не очень сильные. Такой поход требует сил, но виды того стоят!

За Лос Гигантес находится невероятной красоты долина Маска - еще одно место с великолепными видами. А в водах у Лос Гигантес также устраивают поездки на кораблике, чтобы понаблюдать за китами. Единственное, это не те огромные млекопитающие, которых мы с вами представляем в голове. Китами или pilot whales здесь называют гринд, известных также как черные дельфины. Да и обычных дельфинов тут тоже можно увидеть - во всяком случае, наблюдать за всеми этими животными крайне занятно.

На севере Тенерифе также раскинулись живописные городки, как Гарачико, Пуэрто де ла Крус, Сан Кристобаль де Ла Лагуна и другие. Здесь можно погулять по узким улочкам и проникнуться атмосферой настоящей жизни на острове.

В Гарачико можно искупаться в милых бухтах, когда-то образованных вулканической лавой. Сама Агата Кристи была так поражена красотой этих мест, что написала в Пуэрто де ла Крус короткую историю „Человек из моря“, а теперь в городе проводится фестиваль, названные в ее честь. Сан Кристобаль де Ла Лагуна, как следует из названия, когда-то был лагуной, но ее пришлось осушить из-за малярии. Теперь это студенческий городок, кипящий жизнью и полный молодежи.