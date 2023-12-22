Новый тренд среди отдыхающих из Эстонии: туры на Рождество и Новый год

„Мы пока не можем сказать, что люди обязательно стремятся улететь из дома на праздники, но интерес к перемене определенно есть. Многие, кто в этом году не успел или вовремя не решился улететь на праздники в теплую Турцию, рассматривают это как вариант на следующий год. Интерес к достаточно новой услуге превысил наши ожидания, мы угадали пожелания жителей нашей страны,“ расскзалала Елена Гавронски, руководитель отдела продаж и маркетинга TEZ TOUR.

Анталийское побережье Турции зимой может порадовать температурой воздуха до 20 градусов тепла, а погода, как правило, солнечная. Во многих отелях есть отапливаемые бассейны, которые позволяют наслаждаться водными удовольствиями. Кроме того, туристов из Эстонии привлекает праздничная программа, хорошая компания и возможность выбора длительности своего путешествия, поскольку в праздничный период можно отдохнуть от четырех дней до нескольких недель. Примерная стоимость одного дня поездки во время праздников заметно дешевле по сравнению с летним периодом, при этом качество услуг такое же высокое, как и в основной туристический сезон. Праздничные программы проводятся в соответствии с европейскими традициями 23 декабря и в канун нового года, 31 декабря.

„Вероятно, новое предложение ответило желанию людей устроить для себя и своей семьи настоящий праздник без хлопот и бытовых обязанностей. Ведь мы все знаем, что праздничному вечеру предшествует большая подготовка и много хлопот. Поэтому, не удивительно, что, многие захотели избежать этого и попробовать новый формат семейного праздника. Способность турецких отелей создавать настоящий праздник не вызывает сомнений ни у кого из опытных отдыхающих и в праздничный период гостей ждут особые развлекательные программы, богатые ужины и запоминающиеся фейерверки“, - добавила Гавронски. По ее словам, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, люди все еще не готовы экономить на своих отпусках, и спрос на пакетные туры не снижается. Высокий интерес сопровождает также путешествия, проходящие зимой и весной во время школьных каникул, и многие уже бронируют отпуска на лето.