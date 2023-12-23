Через всю Европу на "Жигуленке" 1980 года. Как латыш решил испытать себя и свой ретро-автомобиль

Илвис уже давно знал, что однажды ему захочется иметь ретро-автомобиль, но сознательно его не искал. Пока однажды утром в будний день, пролистывая ленту Facebook, он не увидел выставленный на продажу по доступной цене „Жигуль“, простоявший в гараже 26 лет. „Я подумал, что должен поехать и посмотреть. Пока я разглядывал машину, подъехал еще один покупатель. Сначала он казался нормальным, но потом изменил тон, заговорил нервно, и я подумал: „Не будет у тебя „Жигулей“, я сам их возьму!“, — вспоминает Илвис. Через несколько дней „Жигули“ стояли в мастерской механика. 11 дней работы — и новое ТО для машины, которая не эксплуатировалась годами, в кармане.

„Я провел яркое лето со своим „Жигуленком“. Я катал людей на нескольких мероприятиях здесь, в Резекне, я участвовал в городском праздничном параде, в свадебном заезде, на девичнике. Но в конце лета я увидел на Facebook выставленную на продажу палатку на крыше. Мы сошлись на 360 евро, и я купил ее. Мне повезло, потому что это большая редкость! Когда я взял в руки инструкцию по эксплуатации, то узнал, что она была сделана на три года позже автомобиля — в 1983 году — и предназначена для старых машин. Для меня это было откровением, потому что палатки на крышу казались чем-то современным. В тот момент я понял — у меня есть „Жигуленок“, у меня есть палатка, я должен ехать, иначе никак!“.