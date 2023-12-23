Через всю Европу на "Жигуленке" 1980 года. Как латыш решил испытать себя и свой ретро-автомобиль(2)
17 октября Илвис Броканс сел в свой желтый „Жигуленок“ 1980 года, который он купил только этим летом, чтобы проехать через всю Европу и добраться до греческих Афин. Цель была проста — испытать все, что может предложить жизнь, имея лишь ограниченный бюджет — но результат оказался гораздо более впечатляющим.
Илвис уже давно знал, что однажды ему захочется иметь ретро-автомобиль, но сознательно его не искал. Пока однажды утром в будний день, пролистывая ленту Facebook, он не увидел выставленный на продажу по доступной цене „Жигуль“, простоявший в гараже 26 лет. „Я подумал, что должен поехать и посмотреть. Пока я разглядывал машину, подъехал еще один покупатель. Сначала он казался нормальным, но потом изменил тон, заговорил нервно, и я подумал: „Не будет у тебя „Жигулей“, я сам их возьму!“, — вспоминает Илвис. Через несколько дней „Жигули“ стояли в мастерской механика. 11 дней работы — и новое ТО для машины, которая не эксплуатировалась годами, в кармане.