В Дубае хотят создать самый большой в мире искусственный риф

Запуск проекта совпал с проведением 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая прошла в Expo City Dubai с 30 ноября по 12 декабря 2023 года. Проект Dubai Reef является доказательством приверженности Дубая устойчивому развитию, о чем свидетельствуют такие инициативы, как общегородское движение Dubai Can по поддержке морской флоры и фауны, увеличению морского биоразнообразия и стремлению стать ведущим глобальным городом с устойчивым развитием.

Программа Dubai Can была запущена 15 февраля 2022 года Шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом вместе с инициативой Refill for life, которая направлена на сокращение использования одноразовых пластиковых бутылок для воды. С момента своего запуска кампания Refill for life успешно сократила использование этих бутылок более чем на 15,5 миллиона штук