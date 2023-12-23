В Дубае хотят создать самый большой в мире искусственный риф

Программа Dubai Can была запущена 15 февраля 2022 года Шейхом Хамданом бин Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом вместе с инициативой Refill for life, которая направлена на сокращение использования одноразовых пластиковых бутылок для воды. С момента своего запуска кампания Refill for life успешно сократила использование этих бутылок более чем на 15,5 миллиона штук

Запуск проекта совпал с проведением 28-й Конференции ООН по изменению климата (COP28), которая прошла в Expo City Dubai с 30 ноября по 12 декабря 2023 года. Проект Dubai Reef является доказательством приверженности Дубая устойчивому развитию, о чем свидетельствуют такие инициативы, как общегородское движение Dubai Can по поддержке морской флоры и фауны, увеличению морского биоразнообразия и стремлению стать ведущим глобальным городом с устойчивым развитием.

„Дубай придает огромное значение вопросам защиты окружающей среды и стремится к ее сохранению, видя в этом важный стратегический приоритет для обеспечения устойчивого будущего следующих поколений. Серьезные вызовы, связанные с изменением глобального климата, оказывают значительное влияние на различные виды дикой природы, и Дубай намерен сыграть существенную роль в смягчении последствий этих изменений посредством инициатив, которые способствуют устойчивости природной среды, уделяя особое внимание коралловым рифам. Коралловые рифы представляют собой жизненно важный компонент защиты морской флоры и фауны, и имеют большое экономическое и экологическое значение. Мы рады, что этот перспективный проект запускается в Дубае и вносит свой вклад в глобальные усилия по сохранению коралловых рифов“, – сказал Шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, наследный принц Дубая и председатель Исполнительного совета Дубая.

Проект Dubai Reef является частью городской программы по поддержанию устойчивого рыболовного промысла, увеличению популяции рыб и повышению уровня продовольственной безопасности. Этот проект также сыграет ключевую роль в сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу и увеличении морского биоразнообразия. Кроме того, осуществление проекта является важной составляющей на пути реализации экономической программы Дубая D33 и укрепления репутации Дубая как лидера в области устойчивого развития.

объемом 500 мл. Недавно представленный проект Dubai Reef в рамках инициативы Dubai Can, призван не только защитить морскую среду, но и внести значительный вклад в улавливание углекислого газа в соответствии с темами и целями COP28.

Зарифление береговой линии Дубая: важная веха

Проект Dubai Reef представляет собой амбициозную инициативу по созданию искусственных рифов различных размеров на площади в 600 кв. км. Общий объем рифовых модулей составит более 400 тыс. куб. м с оценочной способностью ежегодно улавливать более семи миллионов тонн углерода. Кроме того, что проект способствует улавливанию углерода, он играет значительную роль в восстановлении коралловых рифов, защите прибрежных зон и восстановлении морского биоразнообразия вдоль побережья Дубая.

Этапы реализации: путешествие в четырех частях

Проект Dubai Reef будет осуществлен в четыре этапа, каждый из которых внесет свой вклад в его успешную реализацию и положительный экологический эффект. Запуск проекта начнется в конце первого квартала 2024 года, и ожидается, что он будет завершен в течение четырех лет. Этот проект полностью соответствует целям и стратегии COP28 в области устойчивого развития, укрепляя позиции Дубая как мирового лидера в области экологической ответственности и инновационных решений.

Экологическое и социально-экономическое воздействие: комплексный подход

С экологической точки зрения проект Dubai Reef будет призван поддерживать и сохранять прибрежную инфраструктуру. Он станет домом для разнообразных видов морских обитателей – благодаря рифу у побережья Дубая вырастут новые популяции морских губок, устриц, моллюсков, крабов, морских звезд, ежей и разнообразных видов рыб. Кроме того, проект будет играть ключевую роль в борьбе с последствиями изменения климата региона Персидского залива.

Помимо экологических преимуществ, проект Dubai Reef имеет и важное социально-экономическое значение. Он способствует созданию новых рабочих мест, увеличению привлекательности морского отдыха, созданию устойчивых источников пищи в соответствии со стратегией ОАЭ в области продовольственной безопасности. Проект помогает сохранять местную культуру и привлекает инвесторов, стимулируя расширение сотрудничества с заинтересованными сторонами.

Поскольку сохранение морской среды является главным приоритетом ОАЭ, проект Dubai Reef согласуется с Национальной стратегией устойчивого рыболовства на 2019-2030 гг., которая была запущена министерством по изменению климата и охране окружающей среды (MoCCAE), и Агентством по охране окружающей среды Абу-Даби (EAD), целью которой является увеличение рыбных запасов страны и сокращение последствий чрезмерного вылова рыбы для морской среды в ОАЭ.