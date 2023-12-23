В Старом городе Вильнюса появилась елка, которая может попасть в книгу рекордов Гиннесса

Трехметровую елку можно увидеть на ул. Барборос Радвилайтес. Идея создания этой елки принадлежит супруге владельца бара Gentle Shrimp Александра Самойленко.

„Придумала моя жена, а я осуществил“, – сказал Александр, заметив, что три человека работали над созданием елки три недели.

На елку ушло больше 3000 раковин, собрать их было нелегко: „Какое-то количество у нас было, а потом ждали, когда люди закажут, съедят, и собирали раковины, делали дырочки, вешали на елку“, – рассказал Самойленко.

В прошлом году елка из устричных раковин тоже стояла в баре, но внутри. В этом году владелец бара решил порадовать прохожих, поэтому елка появилась на улице.

Сейчас Самойленко ведет переговоры с представителями Factum о возможности включить эту елку в литовскую книгу рекордов Гиннесса. Есть идеи внести ее и в мировую книгу рекордов Гиннесса. До 6 января елка будет стоять у бара, а если никому не будет мешать, то дождется Пасхи.