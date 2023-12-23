Елка появилась даже в космосе: удивительное новогоднее фото звездного скопления

Сходство с символом Нового года и Рождества астрофотографы усилили за счет вращения изображения и „покраски“ газо-пылевого облака в зеленый цвет. Оптические данные представлены нечеткими зелеными линиями и фигурами, которые олицетворяют „ветки“ и „иголки“ елки. Голубые и белые огоньки — молодые звезды, испускающие рентгеновские лучи, обнаруженные обсерваторией, пишет "Моя Планета" .

Некоторые из звезд в скоплении Снежинки относительно малы (1/10 массы Солнца), а некоторые — относительно велики, до 7 раз больше массы нашей звезды. Молодые звезды в NGC 2264 подвержены сильным вспышкам в рентгеновских лучах и другим типам колебаний, видимых в различных типах света. Колебания, наблюдаемые „Чандрой“ и другими телескопами, вызваны несколькими различными процессами — некоторые из них связаны с активностью магнитных полей, другие — с изменениями в толщине газа, закрывающего собой звезды, и в количестве вещества, падающего на звезды из дисков окружающего газа.