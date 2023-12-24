Цена билета на новый поезд Рига-Вильнюс удивляет туристов

Новый пассажирский поезд между столицами Латвии и Литвы курсирует каждый день: из Вильнюса он отправляется в 6:30 и прибывает в Ригу в 10:43, из Риги отправляется в 15:28 и прибывает в Вильнюс в 19:51. Продолжительность поездки составляет примерно 4 часа 15 минут.

Многие туристы с радостью отмечают, что билеты на поезд продают по доступной цене. Так, стандартный билет Рига-Вильнюс будет стоить 24 евро, билет первого класса – 34 евро. „Цена почти такая же, как у Elron на поезд из Таллинна в Валга“, — с удивлением написал один читатель Delfi.

На сайте Elron при предварительной онлайн-покупке стандартный билет по направлению Таллинн-Валга стоит 17,34 евро, при покупке в поезде — 20,4 евро. Правда, с нового года стоимость билетов вырастет. Расстояние между Таллинном и Валга составляет около 273 километров, а расстояние между Ригой и Вильнюсом — 263 километра.

Продажа билетов на новый поезд Рига-Вильнюс уже открыта. По маршруту будет курсировать современный поезд, адаптированный для людей с особыми потребностями. В поезде три вагона, рассчитанные на 150 пассажирских мест, в том числе четыре велосипедных.