Едете в Лондон? Вот почему вам следует быть осторожными в метро

В лондонском метро воришки стали чаще шарить по карманам беспечных пассажиров, свидетельствуют новые статистические данные.

Согласно информации TfL, в период с апреля по сентябрь этого года преступность в лондонской „трубе“ выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Количество краж выросло на 83%, а грабежей - на 107%. И это несмотря на то, что количество пассажиров сократилось на 11%!

„Мы знаем, что воры охотятся в оживленных местах, в том числе в общественном транспорте, и мы тесно сотрудничаем с полицией, чтобы бороться с ними“, - сказал представитель TfL в интервью Euronews Travel.

Если в лондонских поездах воровство - не новость, то в крупных европейских городах, таких как Париж, Барселона или Милан, организованные банды карманников встречаются редко.

Но в связи с последним всплеском преступлений гостям столицы Великобритании следует быть в самом деле начеку.

Где и когда вы с наибольшей вероятностью можете стать жертвой карманников в лондонском метро?

Как и следовало ожидать, оживленные транспортные узлы и туристические центры являются основной мишенью для карманников.

Если вы прибываете на Eurostar в Кингс-Кросс-Сент-Панкрас, будьте осторожны при посадке в метро. В лондонской подземке 39% краж совершено на станциях, и на Кингс-Кросс воруют особенно часто.

Также были отмечены Лестер-сквер, расположенная в самом сердце театрального района Вест-Энд, и Оксфорд-Серкус - ворота на самую оживленную торговую улицу Европы.

Северная линия стала самым популярным маршрутом для краж в поездах - 676 преступлений, за ней следуют Юбилейная линия и Пикадилли.

Хотя ограбления происходят реже, их тоже больше на станциях (59%), чем в поездах. В восточной части Лондона, в торговом центре Стратфорд, было совершено 14 преступлений в период с апреля по сентябрь.