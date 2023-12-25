ФОТО | Рождественский рынок в Берлине: цены ниже, чем в Таллинне, а выбор намного больше

В этом году в Берлине в рождественский период было открыто около 80 рынков - как традиционных, так и довольно оригинальных. Они разбросаны по всем частям города. Наиболее известные и популярные находятся на площади Александрплац около Берлинской телебашни и Красной ратуши, на Жандармском рынке, Потсдамской площади и в районе Шпандау. Большинство из них работало с середины ноября до 24 декабря, кануна Рождества. Как в других городах, здесь можно было найти всевозможные сувениры, подарки, сладости и продукты питания. Праздничное настроение придавали елки, детские аттракционы, рождественские украшения и сотни ярких огоньков. Журналист rusDelfi прошелся по одному из таких рождественских рынков Берлина, чтобы посмотреть, чем же он отличается от таллиннского рождественского базарчика.