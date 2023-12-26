Антирейтинг: 10 самых „стрессовых“ аэропортов мира

2023 год был сложным для авиаперевозок: отрасль страдала от забастовок, сбоев в работе систем и неблагоприятных погодных условий, пишет Euronews.

Поэтому многие пассажиры, возможно, с трепетом думают о поездках в отпуск в период зимних праздников - самое загруженное время года.

Хотя многие факторы, которые делают авиаперелеты обременительными, не зависят от пассажиров, то, из какого аэропорта лететь, они выбрать могут.

Чтобы сделать ваше путешествие более спокойным, постарайтесь избегать следующих аэропортов, которые были признаны самыми „стрессовыми“ в мире.

Какой аэропорт самый „стрессовый“ в мире?

Исследование, проведенное сайтом визовых консультаций VisaGuide.World, составило рейтинг самых „стрессовых“ аэропортов мира по состоянию на декабрь 2023 года.

В ходе исследования были опрошены 1 642 авиапассажира 53 различных национальностей, совершивших не менее двух международных авиаперелетов в течение 2023 года.

Их спросили, какие аспекты авиаперелетов вызывают у них наибольший стресс. Оказалось, что это большое количество пассажиров, крупные аэропорты, в которых зачастую трудно ориентироваться из-за их размеров, переполненные аэропорты, частота задержек рейсов и удаленность от центра города.

Исходя из этих проблем, VisaGuide.World составил рейтинг аэропортов, используя пять факторов: общее количество пассажиров, площадь аэропорта в квадратных метрах, плотность пассажиров на квадратный метр, доля ежегодных задержек и расстояние до центра города в километрах.

Лондонский Гатвик - самый „стрессовый“ аэропорт в мире

Лондонский Гатвик, второй по величине аэропорт Великобритании, оказался самым „стрессовым“ аэропортом в мире.

Хотя количество пассажиров, пользующихся Гатвиком, ниже среднего по сравнению с другими аэропортами, он имеет один из самых высоких показателей плотности пассажиров.

Процент ежегодных задержек - второй по величине в первой десятке, а расстояние от центра города - 43 километра - самое большое.