Французский регион Монпелье по примеру Таллинна перешел на бесплатный общественный транспорт

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, в Эстонии сложилась парадоксальная ситуация, когда правящий союз ликвидирует бесплатный общественный транспорт в стране, в то же время европейские самоуправления взвешивают опыт Таллинна и начинают его перенимать. „Во Франции есть еще ряд городов и регионов, в которых задумываются о введении бесплатного общественного транспорта. Подобно Монпелье Таллинн делает крупные инвестиции в общественный транспорт – модернизирует сеть маршрутов, строит трамвайные пути, приобретает новый подвижной состав“, - сказал Кылварт.

„Таллинн предлагает своим жителям услугу бесплатного общественного транспорта уже десять лет, хотя поначалу она подверглась критике. За это время экономическое положение как у нас, так и по всему миру настолько изменилось, что бесплатный общественный транспорт стал универсальной мерой поддержки, имеющей сильное влияние в социальном плане и в области окружающей среды“, - сказал Кылварт.

Мэр Монпелье Микаэль Дёлафос заверил, что бесплатный общественный транспорт – важный шаг, который необходим, чтобы справиться с климатическими изменениями, а также обеспечивает горожанам доступность углеродно-нейтральной мобильности: „Это также помогает сделать общество более солидарным, позволяя представителям слоев населения с более низким доходом в полной мере участвовать в жизни городского региона“.

В городском регионе Монпелье, в который помимо самого Монпелье входит еще 30 близлежащих маленьких самоуправлений, живет около полумиллиона человек. Начиная с осени 2020 года для местных жителей по выходным услуга общественного транспорта была бесплатной. Теперь принято решение о полном переходе на эту модель. Таллинн, в связи с этим, подарил руководству Монпелье зеленые карты, которые позволят им бесплатно пользоваться общественным транспортом в столице Эстонии.