Аэропорт Мадрида станет самым большим в Европе к 2031 году

Проект предусматривает расширение нескольких терминалов, строительство технологического здания перед терминалами, а также реконструкцию других объектов. Эти изменения увеличат пропускную способность аэропорта на 28%, и он сможет принимать и обслуживать 90 миллионов пассажиров в год (сейчас Барахас обслуживает 50,6 миллиона пассажиров), сообщает Europulse.
Благодаря проекту в Мадриде также появится 60 тысяч новых рабочих мест.
К настоящему моменту самыми загруженными аэропортами Европы являются: аэропорт Стамбул — 64,3 миллиона пассажиров в год, лондонский Хитроу — 61,6 миллиона, Аэропорт Шарль де Голль в Париже — 57,5 миллиона и Амстердамский аэропорт Схипхол — 52,5 миллиона.