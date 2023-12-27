Аэропорт Мадрида станет самым большим в Европе к 2031 году

Проект предусматривает расширение нескольких терминалов, строительство технологического здания перед терминалами, а также реконструкцию других объектов. Эти изменения увеличат пропускную способность аэропорта на 28%, и он сможет принимать и обслуживать 90 миллионов пассажиров в год (сейчас Барахас обслуживает 50,6 миллиона пассажиров), сообщает Europulse.