Рейтинг самых сильных паспортов в мире: эстонский паспорт занял 30-ое место из 199 возможных

Самый сильный паспорт в мире – у граждан Испании. В рейтинге, составленном информационным сайтом о визах VisaGuide.World, Испания опередила Сингапур, который занимал первое место в популярном индексе паспортов Henley, опубликованном в октябре.

Япония, занявшая 15-е место, является единственной неевропейской страной, вошедшей в первую двадцатку рейтинга VisaGuide.World.

Германия занимает третье место, за ней следуют Италия, Франция, Нидерланды, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Чехия, Португалия, Венгрия и Люксембург.

Австрия находится на 16-м месте, а Швейцария, Бельгия, Ирландия и Польша завершают топ-20.

Паспорт Эстонской Республики занимает 30 место в рейтинге. По нему безвизовый въезд возможен в 97 стран мира. По электронной визе можно въехать в 15 государств. Для сравнения: паспорт Латвии занял в рейтинге 33 место, паспорт Литвы - 24 место, паспорт Финляндии - 7 место. У российского паспорта 93 место, у украинского - 62, у белорусского - 105.

Как VisaGuide.World ранжирует паспорта?

Ежеквартальный индекс паспортов Henley и индекс паспортов VisaGuide.World подсчитывают количество стран, в которые граждане разных государств могут попасть без визы.

Несмотря на то, что Henley считается авторитетом, он еще не опубликовал свой последний рейтинг.

В октябре в нем на первом месте был Сингапур, на втором – Япония, а на третьем – Финляндия, Франция, Германия, Италия, Южная Корея, Испания и Швеция. Индекс основан исключительно на количестве направлений, которые их граждане могут посетить без визы.

VisaGuide.World учитывает и другие факторы, подсчитывая „балл значимости направления“ для каждой страны.

При этом учитывается тип въездной политики, которую страна применяет к паспорту – безвизовый режим, электронное разрешение ETA, виза по прибытии, электронная виза, одобренная посольством виза, въезд без паспорта или запрет на въезд. Также начисляются баллы за ВВП страны, глобальную мощь и развитие в ней туризма.