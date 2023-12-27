Какие страны не будут рады туристам в следующем году и почему?

В то время как для многих стран процветающая индустрия туризма помогает им оправиться от тяжелой пандемии, для других — это настоящая чума. Например, один из самых популярных греческих островов Парос летом превращается в неиссякаемую толпу туристов, превращающих местную жизнь в кошмар. В результате лето 2023 года на Паросе ознаменовалось „бунтом полотенец“: местные жители протестовали против коммерциализированных пляжей, где загорать можно только за плату на специально сконструированных шезлонгах, лишая себя возможности лежать на полотенцах. В итоге правительство пообещало ограничить площадь отелей и баров на пляжах, освободив место для местных отдыхающих.

По данным Всемирной туристической организации, в период с января по июль 2023 года международные путешествия совершили 700 миллионов человек, что на 43 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. Июль стал самым загруженным месяцем — было зарегистрировано 145 миллионов международных путешественников.

В результате путешественники, которые с каждым годом становятся все неуправляемее, поставили вопрос об отрицательной стороне сверхтуризма. С чрезмерным туризмом борются не только правительства, вводя все новые ограничения и правила, но и местные жители, которые выходят на протесты.

Вырезание символов на стенах Пизанской башни и Колизея, безвозвратное повреждение скульптур, лазание в фонтаны, вандализм в храмах, ночевки на Эйфелевой башне, воровство песка и так далее. Туристы становятся все более нетерпимыми и вульгарными, подвергая опасности историческое наследие и окружающих их людей.

Италия, Нидерланды, Хорватия , Испания, Греция и Индонезия — эти горячие туристические точки больше не являются теми романтическими направлениями, которые мы видим на эстетичных фотографиях в социальных сетях. Сегодня они борются с наплывом туристов, которые буквально „стирают“ все на своем пути. Местная культура и традиции, архитектурные памятники, природные достопримечательности... все это превращается в мусор и разочарование. Жалобы на проступки путешественников и даже вандализм растут с каждым годом.

В этом году правительство и жители Амстердама также начали борьбу с чрезмерным туризмом. Правительство города решило перенести Квартал красных фонарей на окраину Амстердама. Также была создана кампания, призывающая британских туристов не превращать Амстердам в эпицентр мальчишников. Местные жители организовали в городе фотовыставку, чтобы показать, что Амстердам — это не только туристическое направление, но и дом для местных жителей, которых следует уважать.

Амстердам стал одним из первых городов, запретивших пришвартовываться большим круизным судам в центре города. Неаполь, в свою очередь, начал борьбу с суперяхтами богатых людей, запретив заходить в порт судам длиной более 75 метров, сообщает Euronews.

Чтобы ограничить поток туристов, в этом году многие достопримечательности ввели плату за вход, в том числе легендарный римский Пантеон, одна из самых популярных достопримечательностей Италии, сообщает Reuters.

Кроме того, страны продолжают вводить новые или повышать существующие туристические сборы. Венеция, которая уже довольно давно борется с чрезмерным туризмом, также объявила о введении платы. С 2024 года за вход в центр города придется платить 5 евро.

Когда слишком много...

Туристические сборы и призывы уважать местное население — это не единственные способы, которыми правительства различных стран и городов пытаются ограничить количество путешественников. Многие популярные направления также вводят строгие ограничения, в том числе на краткосрочную аренду жилья на Airbnb. Например, в популярном хорватском городе Дубровник по старинному тротуару запрещено перевозить чемоданы на колесиках. А на испанском курорте Майорка запретили ходить по улицам обнаженными или полуголыми.

Но больше всех с наплывом туристов борется Италия. Сегодня во всех 14 административных центрах Италии действуют ограничения на краткосрочную аренду жилья Airbnb. Бари, Болонья, Кальяри, Катания, Флоренция, Генуя, Мессина, Милан, Неаполь, Палермо, Калабрия, Рим, Турин и Венеция установили минимальный срок пребывания в арендованном жилье — две ночи. Кроме того, во Флоренции и Риме больше не будет разрешена регистрация нового арендного жилья в историческом центре города.

Ограничения касаются не только аренды жилья. Например, в живописном городке Портофино пришлось ввести штраф в 275 евро за слишком долгое фотографирование в популярных местах, поскольку это нарушает движение транспорта и пешеходов. В прошлом году на побережье Амальфи была введена система номерных знаков, чтобы контролировать количество путешественников, посещающих это популярное направление за один день.

Следующий год также обещает быть напряженным и сложным в сфере туризма. Нет никаких признаков того, что сократится поток путешественников, несмотря на продолжающийся рост цен. Конечно, каждая страна с радостью принимает гостей, но важно быть вежливым человеком, который уважает местную культуру и людей.