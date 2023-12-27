Первый в мире: в США открывается полностью роботизированный ресторан

В Пасадене, штат Калифорния, вот-вот откроется первый в мире полностью автономный ресторан CaliExpress. Весь персонал заведения будет состоять из роботов. Станции гриля и жарки полностью автоматизированы и работают на основе искусственного интеллекта, пишет "Моя Планета".

В новом ресторане посетители будут делать заказ на экране, а затем наблюдать, как роботы работают с грилем для бургеров и корзинками для жареной картошки. Роботы Flippy, созданные компанией Miso Robotics, передвигаются по кухне на рельсах. Аппарат наполняет корзинки для картошки фри, встряхивая и ударяя посуду, когда она опускается в масло.

Система искусственного интеллекта также обучена измельчать говядину вагю в фарш по заказу, и следить за грилем, пока руки робота работают лопаточкой, проверяя, чтобы каждая котлета была приготовлена именно так, как нужно. После жарки котлетки машина, естественно, укладывает ее на булочку вместе с нужными овощами и соусами.

„Насколько нам известно, это первый в мире ресторан, в котором полностью автоматизированы как заказ, так и все процессы приготовления. Объединение этих технологий — это кульминация многолетних исследований, разработок и инвестиций в семью революционных компаний“, — отметил член совета директоров компании Miso Robotics Джон Миллер.