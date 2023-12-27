Узнайте, какие направления автобусных путешествий наиболее популярны среди жителей Эстонии

По сравнению с 2022 годом в Эстонии выросло количество пассажиров автобусов дальнего следования. Из шести направлений FlixBus с прямым сообщением наиболее популярными в Эстонии являются Рига, Варшава и Вильнюс.

В июле FlixBus в сотрудничестве с Tallink связал автобусные рейсы из различных пунктов отправления в странах Балтии с Финляндией, что, по словам регионального менеджера FlixBus в странах Балтии Михала Лемана, было хорошо встречено путешественниками. „Таким образом, мы не только расширили сеть, но и способствовали укреплению чувства связности и экологической ответственности на всем континенте“, — сказал Леман. Он пояснил, что зеленый маршрут к северным соседям простирается от Варшавы до Ваасы и включает в себя рейс на корабле из Таллинна в Хельсинки.

По словам регионального менеджера FlixBus, рост количества пассажиров автобусов демонстрирует две основные тенденции: люди ищут более дешевые варианты поездок и более экологически чистые альтернативы авиаперелетам.

„В условиях экономического кризиса видно, что привычки людей путешествовать меняются, и они ищут более доступные альтернативы, потому что желание путешествовать никуда не исчезло“, - подтвердил Леман. По его словам, мобильность — это основное право человека, а не просто соединение точек А и Б. „Люди должны иметь возможность путешествовать и общаться с миром, независимо от того, где они живут и от своего экономического статуса“.

Леман добавил, что рост междугородных автобусных перевозок отражает, среди прочего, глобальную борьбу с изменением климата и загрязнением окружающей среды. „Устойчивое развитие стало более важным для путешественников, особенно для молодого поколения, которое рассматривает автобусные поездки как более экологичную альтернативу путешествиям, соответствующую их ценностям“.