Узнайте, какие направления автобусных путешествий наиболее популярны среди жителей Эстонии
По сравнению с прошлым годом значительно увеличилось количество пассажиров автобусов дальнего следования. Причиной этого является желание людей сэкономить средства в условиях экономического спада и найти более экологически чистые альтернативы путешествиям, говорит региональный менеджер FlixBus Михал Леман.
По сравнению с 2022 годом в Эстонии выросло количество пассажиров автобусов дальнего следования. Из шести направлений FlixBus с прямым сообщением наиболее популярными в Эстонии являются Рига, Варшава и Вильнюс.
В июле FlixBus в сотрудничестве с Tallink связал автобусные рейсы из различных пунктов отправления в странах Балтии с Финляндией, что, по словам регионального менеджера FlixBus в странах Балтии Михала Лемана, было хорошо встречено путешественниками. „Таким образом, мы не только расширили сеть, но и способствовали укреплению чувства связности и экологической ответственности на всем континенте“, — сказал Леман. Он пояснил, что зеленый маршрут к северным соседям простирается от Варшавы до Ваасы и включает в себя рейс на корабле из Таллинна в Хельсинки.
По словам регионального менеджера FlixBus, рост количества пассажиров автобусов демонстрирует две основные тенденции: люди ищут более дешевые варианты поездок и более экологически чистые альтернативы авиаперелетам.
„В условиях экономического кризиса видно, что привычки людей путешествовать меняются, и они ищут более доступные альтернативы, потому что желание путешествовать никуда не исчезло“, - подтвердил Леман. По его словам, мобильность — это основное право человека, а не просто соединение точек А и Б. „Люди должны иметь возможность путешествовать и общаться с миром, независимо от того, где они живут и от своего экономического статуса“.
Леман добавил, что рост междугородных автобусных перевозок отражает, среди прочего, глобальную борьбу с изменением климата и загрязнением окружающей среды. „Устойчивое развитие стало более важным для путешественников, особенно для молодого поколения, которое рассматривает автобусные поездки как более экологичную альтернативу путешествиям, соответствующую их ценностям“.
Леман добавил, что для FlixBus, особенно в городских районах, важно сократить выбросы углекислого газа и внести свой вклад в создание более чистых и здоровых городов. „Устойчивое развитие является неотъемлемой частью ДНК FlixBus, и наша миссия — распространять экологический образ мышления в путешествиях. Помимо прочего, мы активно тестируем водородные автобусы, пригодные для поездок на дальние расстояния, оснащаем крыши автобусов солнечными батареями и разрабатываем 100-процентные электрические автобусы дальнего следования“.
С 2015 года пассажиры FlixBus сэкономили 800 тонн углекислого газа и компенсировали в общей сложности 98 тонн выбросов по сравнению с другими альтернативами, такими как путешествия по воздуху или на автомобиле. Для сравнения, автобус выбрасывает 26 г CO2 на одного пассажира на километр, что как минимум в пять раз меньше, чем путешествие на автомобиле, и как минимум в восемь раз меньше, чем путешествие на самолете.
„Наши автобусы чрезвычайно экономичны и выделяют очень мало парниковых газов. Конечно, трудно путешествовать, не производя CO2, даже в самом экологически чистом автобусе. Таким образом, пассажиры могут компенсировать воздействие поездки на FlixBus на климат, добавляя к цене билета автоматически рассчитываемые выбросы CO2, которые мы, в свою очередь, инвестируем в сертифицированные проекты по защите климата“, — рассказал глава Балтийского региона FlixBus