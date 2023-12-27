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27.12.2023, 13:11

ФОТО | Около замка Колувере появились загадочные ледяные круги

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Maaleht
Диаметр ледяных кругов - около 30 см, хотя иногда они могут достигать и трех метров.
Диаметр ледяных кругов - около 30 см, хотя иногда они могут достигать и трех метров.
ФОТО: Katre Kuller | Erakogu

Интересное природное явление можно увидеть у плотины возле замка Колувере. Там на воде образовались ледяные круги, прозванные в народе ледяными блинчиками.

Такие ледяные круги образуются при условиях, когда температура воздуха достигает 0 градусов, на воде легкий бриз, а круговые движения волн во время ветра мешают скоплениям ледяных кристаллов в воде. При похолодании на поверхности воды сначала образуется так называемый „слякотный лед“. Он мягкий и аморфный, вода движется слишком сильно, чтобы образовался твердый слой льда. Под действием ветров и волн слякотный лед собирается в небольшие льдины, которые плавают на поверхности воды и сталкиваются друг с другом при прохождении каждой волны. Постепенно куски льда принимают округлую форму с небольшими утолщениями по краям.

Обычно ледяные круги имеют диаметр около 30 см (в редких случаях - до 3 метров).

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RusDelfi
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