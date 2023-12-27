ФОТО | Около замка Колувере появились загадочные ледяные круги

Такие ледяные круги образуются при условиях, когда температура воздуха достигает 0 градусов, на воде легкий бриз, а круговые движения волн во время ветра мешают скоплениям ледяных кристаллов в воде. При похолодании на поверхности воды сначала образуется так называемый „слякотный лед“. Он мягкий и аморфный, вода движется слишком сильно, чтобы образовался твердый слой льда. Под действием ветров и волн слякотный лед собирается в небольшие льдины, которые плавают на поверхности воды и сталкиваются друг с другом при прохождении каждой волны. Постепенно куски льда принимают округлую форму с небольшими утолщениями по краям.