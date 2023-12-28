ФОТО | Первый поезд из Вильнюса прибыл в Ригу. Будет ли продолжение маршрута до Таллинна?

Первый оезд LTG Link отправился из Вильнюса вчера утром, Ригу он покинул во второй половине дня. Поездка между двумя столицами заняла четыре часа и 15 минут, что аналогично поездке на автомобиле.

Поезд отбыл из Вильнюса в 6.30 утра, из Кайшядориса — в 7.14, из Шяуляя — в 8.51 и из Йонишкиса — в 9.30. В Елгаву поезд прибыл в 10.06, а на Рижский центральный вокзал — в 10.43.

Из Риги в Вильнюс поезд будет отправляться ежедневно в 15.28, из Елгавы — в 16.08, из Шяуляя — в 17.21 и из Вильнюса — в 19.51.

На первом поезде в Ригу приехали премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните и министр транспорта Мариюс Скодис.

В Риге в 10.43 гостей встретили премьер-министр Латвии Эвика Силиня и министр сообщения Каспар Бришкенс. После этого состоялся рабочий обед глав правительств двух стран.

Премьер-министр Литвы: путешествие на поезде — это „европейская привычка“

„Многие из нас пробовали разные способы передвижения между Вильнюсом и Ригой — летали на самолете, ездили на машине, ездили на автобусе. Теперь к этим вариантам добавится, пожалуй, самый экологичный способ передвижения — по железной дороге“, — сказала Шимоните на Вильнюсском вокзале перед отправлением первого пассажирского поезда в Ригу. Она подчеркнула, что путешествие на поезде — это „европейская привычка“.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис отметил, что создание железнодорожной остановки, например, в Йонишкисе является частью региональной политики. Он выразил надежду, что в будущем этот маршрут будет дополнен сообщением с Таллинном и другими маршрутами в Латвию.

Министр транспорта Литвы: продление маршрута из Риги в Таллинн будет зависеть от латышей и эстонцев

После состоявшегося в среду запуска пассажирского железнодорожного сообщения между Вильнюсом и Ригой продление маршрута до Таллинна зависит от взаимных договоренностей между латвийскими и эстонскими должностными лицами, заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис.