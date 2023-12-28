От клопов до мистификаций с бомбами – стоит ли туристам верить мифам о Париже?

От забастовок и клопов до мистификаций с бомбами – туристов можно понять, если они захотят поехать вместо Парижа куда-то еще. Но правильно ли они поступят? Я живу в этом городе, и вот почему я считаю, что нет“.

В 2023 году Париж попал в заголовки газет не по тем причинам

Во-первых, в этом году были забастовки. Если честно, в Париже всегда происходят забастовки. Но весенние, выражающие понятное недовольство противоречивой пенсионной реформой Макрона, были особенно масштабными. Хотя многие люди сочувствовали их причинам, было не так просто с энтузиазмом смотреть на улицы, заваленные мусором.

А потом, не успело все утихнуть, как разразилась история с клопами, и мир охватила массовая истерия, схожая с моральной паникой. Действительно, было несколько вспышек появления клопов, и часть школ и кинотеатров была закрыта на некоторое время. Но, как отметили несколько экспертов, количество клопов растет повсеместно – не только в Париже – а все, похоже, об этом практически забыли.

Тем не менее, все это меркнет по сравнению с более широкой обеспокоенностью по поводу безопасности. Помимо обычных протестов (а иногда и беспорядков), в Париже существует постоянная угроза терроризма – национальный уровень опасности во Франции недавно был повышен до самого высокого.

И это не считая серии мистификаций с бомбами в октябре. В это время объектами нападений стали школы, аэропорты и туристические объекты, такие как Лувр, а Версальский дворец был вынужден закрывать свои двери несколько раз за неделю.

Но так ли плохи дела в Париже, как кажется?

Можно с уверенностью сказать, что Париж переживает не самый лучший свой год. Но так же, как столица никогда не сравнится с утопией Эмили, носящей береты и покупающей букеты, она никогда не была настолько плоха, как об этом пишут СМИ.

По большей части, жизнь во время всего этого шла своим чередом. Пока я пишу, мимо проносится грузовик с мусором, разворачивается спор из-за велосипедиста, проскочившего на красный свет, а собака только что нагадила на тротуар.