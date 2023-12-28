От клопов до мистификаций с бомбами – стоит ли туристам верить мифам о Париже?
„В определенных кругах ходит шутка, что всякий раз, когда в Париже что-то идет не так, мы виним Эмили. Думаю, вы знаете, о ком я говорю“, – рассказывает Euronews живущая в Париже Каролина Харрап. С тех пор как хитовое шоу Netflix „Эмили в Париже“ представило город как некий райский уголок с идеальной картинкой, в Париже постоянно происходит то одно, то другое. Короче говоря, Эмили нас сглазила.
От забастовок и клопов до мистификаций с бомбами – туристов можно понять, если они захотят поехать вместо Парижа куда-то еще. Но правильно ли они поступят? Я живу в этом городе, и вот почему я считаю, что нет“.
В 2023 году Париж попал в заголовки газет не по тем причинам
Во-первых, в этом году были забастовки. Если честно, в Париже всегда происходят забастовки. Но весенние, выражающие понятное недовольство противоречивой пенсионной реформой Макрона, были особенно масштабными. Хотя многие люди сочувствовали их причинам, было не так просто с энтузиазмом смотреть на улицы, заваленные мусором.
А потом, не успело все утихнуть, как разразилась история с клопами, и мир охватила массовая истерия, схожая с моральной паникой. Действительно, было несколько вспышек появления клопов, и часть школ и кинотеатров была закрыта на некоторое время. Но, как отметили несколько экспертов, количество клопов растет повсеместно – не только в Париже – а все, похоже, об этом практически забыли.
Тем не менее, все это меркнет по сравнению с более широкой обеспокоенностью по поводу безопасности. Помимо обычных протестов (а иногда и беспорядков), в Париже существует постоянная угроза терроризма – национальный уровень опасности во Франции недавно был повышен до самого высокого.
И это не считая серии мистификаций с бомбами в октябре. В это время объектами нападений стали школы, аэропорты и туристические объекты, такие как Лувр, а Версальский дворец был вынужден закрывать свои двери несколько раз за неделю.
Но так ли плохи дела в Париже, как кажется?
Можно с уверенностью сказать, что Париж переживает не самый лучший свой год. Но так же, как столица никогда не сравнится с утопией Эмили, носящей береты и покупающей букеты, она никогда не была настолько плоха, как об этом пишут СМИ.
По большей части, жизнь во время всего этого шла своим чередом. Пока я пишу, мимо проносится грузовик с мусором, разворачивается спор из-за велосипедиста, проскочившего на красный свет, а собака только что нагадила на тротуар.
Судя по полученным данным, туристы тоже не остались в стороне. По словам представителей городского туристического офиса, на сегодняшний день последствия оказались весьма незначительными, а различные показатели (бронирование авиабилетов, поиск и т. д.) остались стабильными по сравнению с прошлогодними результатами.
Возможно, этому способствовал Кубок мира по регби, благодаря которому число иностранных туристов увеличилось на +15,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на то, что более широкая экономическая и геополитическая ситуация привела к замедлению роста числа туристов в конце 2023 года, это отражает глобальные тенденции в индустрии путешествий.
Число туристов в Париже растет
В целом в этом году ожидается рост числа туристов в Париже на +7,2% по сравнению с 2022 годом. А в декабре число пассажирских прибытий из США увеличится на +4,6% по сравнению с предыдущим годом.
„Париж остается одним из самых популярных направлений из США и Канады, – подтверждает Соня Арнурсдоттир, коммерческий директор авиакомпании PLAY Airlines, которая соединяет Европу и Северную Америку через Исландию. – Мы не заметили особого роста отмен рейсов и не получали запросов о клопах, задержках или бомбах. Похоже, город как всегда популярен среди путешественников из США и Канады“.
Похоже, что аналогичная ситуация наблюдается и у туристов из других стран мира. Например, авиакомпания Air France увеличила общую пропускную способность на 7% в третьем квартале этого года по сравнению с тем же периодом 2022 года. Кроме того, Eurostar заявляет, что за последние несколько месяцев наблюдается значительный рост числа бронирований.
„В этом году на маршруте Лондон-Париж количество бронирований на британском рынке превысило уровень, существовавший до пандемии, и пассажиры могут выбирать между 13 и 16 ежедневными возвращениями, – говорит представитель Eurostar. – И это несмотря на забастовку, которая, конечно же, ограничила нашу возможность запускать поезда в определенные дни в начале года. Тем не менее, мы наблюдаем устойчивый спрос со стороны клиентов, который быстро восстановился и привел к очень сильному росту в годовом исчислении“.
Почему сейчас самое подходящее время для посещения Парижа?
Вопреки всему негативу в прессе, сейчас, когда Париж готовится принять Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года, самое время посетить его.
Помимо улучшений в системе общественного транспорта к этому событию были проложены дополнительные велосипедные дорожки, и даже Сена, если все пойдет по плану, станет пригодной для купания. А по мере того, как обратный отсчет времени будет набирать обороты, большая часть города тоже неизбежно будет прихорашиваться к этому событию.
Если вы не едете в Париж специально на Олимпиаду, очень желательно планировать свою поездку до или после ее проведения.
По слухам, владельцы квартир будут взимать непомерно высокую плату за ночь во время Игр, а город ожидает несколько миллионов туристов, и следующим летом нас ожидает настоящий хаос. Достаточно сказать, что Париж весной еще никогда не был так привлекателен.
И, конечно, это не говоря уже о множестве других причин посетить столицу Франции.
Что нового откроется в Париже в 2024 году?
Помимо „вечнозеленых“ достопримечательностей Парижа, в нем есть и новые заманчивые дополнения. Среди них – недавно открывшийся дом Сержа Генсбура с собственным музеем, магазином и кафе/баром, а также недавно отреставрированный Национальный морской музей.
Кроме того, в городе проводятся различные мероприятия по мотивам недавно вышедшего на экраны байопика „Наполеон“ режиссера Ридли Скотта, в том числе и прогулки на эту тему.
В перспективе до 2024 года есть на что посмотреть и помимо Олимпийских игр. В Музее д’Орсэ пройдет крупная выставка, посвященная 150-летию со дня рождения импрессионизма. К югу от Парижа откроется Cité de la Gastronomie Paris-Rungis, пропагандирующий экологически чистые продукты питания и ответственную гастрономию.
Даже Нотр-Дам, как говорят, снова откроет свои двери к концу следующего года. Хотя собор и не уложился в амбициозные сроки, установленные Макроном к Олимпийским играм, он должен вновь принять посетителей 8 декабря 2024 года.
В Париже нас больше всего беспокоит избыток туризма, а не его недостаток. Город постоянно входит в число самых популярных направлений в мире, и, похоже, в ближайшее время ситуация не изменится, особенно если учесть, что некоторые телешоу продолжают педалировать его исключительный статус. Еще одна вещь, в которой мы можем обвинить Эмили...