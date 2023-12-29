Небывалый успех: с помощью музейной карты в Харьюмаа и Таллинне музеи посетили более 33 000 раз

Больше всего по музейной карте посещали Летную гавань, Художественный музей Kumu и Эстонский музей под открытым небом. За пределами Таллинна самыми популярными музеями оказались Эстонский национальный музей, Тартуский художественный музей и Хаапсалуский замок.

„Музейная карта привела в музеи совершенно новых посетителей, а также значительно увеличила повторные посещения – то есть люди возвращаются в уже посещенные музеи при смене выставок. Судя по количеству посетителей на данный момент, результаты значительно превысили поставленные нами на первый год цели и подтверждают большой интерес жителей Эстонии к культуре“, - сказала руководитель проекта музейной карты Керт Каск.

Самыми популярными выставками среди обладателей музейных карт стали выставка грибов Эстонского музея природы, выставка Таллиннской ювелирной фабрики Эстонского музея прикладного искусства и дизайна, а также выставка интерьеров посольств Эстонского музея архитектуры.

Статистика музейной карты демонстрирует, что активнее всего люди посещают музеи по выходным, а реже всего – по понедельникам и вторникам. Среднестатистический владелец музейной карты – 42-летняя женщина, самому младшему владельцу карты 2 года, а самому старшему – 93 года. Музейными картами также владеют около пятисот иностранцев.

Криста Роолайд – самая большая фанатка музеев в Эстонии – была в этом году удостоена звания „Друга музеев“ Союза музеев Эстонии: за восемь месяцев с музейной картой она посетила музеи примерно 200 раз. В среднем главный поклонник музеев Эстонии посещает музеи более двадцати восьми раз в месяц.

„Криста хорошо знает все эстонские музеи и тамошние выставки, и почти все эстонские музейщики уже узнают ее в лицо“, - рассказала Каск, отметив, что Криста вдохновляет как музейных работников, так и других посетителей.