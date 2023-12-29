Внимание, туристы! В следующем году изменятся тарифы городского билета Tallinn Card
Чтобы обеспечить стабильность услуги, начиная с 1 января 2024 года будут пересмотрены тарифы городского билета Tallinn Card. При ценообразовании учтены изменения цен на билеты в музеи и достопримечательности, налога с оборота, а также расходов на маркетинг и доли, выплачиваемой партнерам.
Вице-мэр Таллинна, Йоозеп Вимм, подчеркнул, что городской билет – это не только удобный способ для туристов и местных жителей открыть для себя культурное наследие и историю Таллинна, но и способ поддержать важный сектор экономики. „Повышение цен затронуло многие музеи и туристические объекты нашей столицы. Чтобы сохранить разнообразие выбора достопримечательностей, которые можно посетить с Tallinn Card, мы должны скорректировать цены на услуги, предлагаемые туристам. Туристический сектор представляет собой не только способ познакомить жителей других стран с нашей культурой и историей, он является источником дохода для экономики и обеспечивает людей рабочими местами“, – пояснил вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.
Таллиннский городской билет стал важным инструментом развития культурного туризма, предоставляя доступ ко многим музеям и достопримечательностям, общественному транспорту и скидкам на экскурсиях и в развлекательных заведениях. Повышение тарифов – часть регулярно проводимого процесса оценки и адаптации услуг, предлагаемых Tallinn Card. Пересмотренный прейскурант позволит лучше оплачивать партнерским организациям визиты пользователей городского билета и проводить маркетинговые мероприятия для привлечения новых посетителей.
„Городской билет – это не только удобный способ открыть для себя Таллинн, но и прекрасный инструмент для популяризации эстонского культурного наследия и современной жизни города. Мы хотим предложить посетителям незабываемые впечатления, благодаря которым люди смогут узнать историю Таллинна и ознакомиться с разнообразием нашего культурного ландшафта. С помощью приложения Tallinn Card в столице можно отыскать такие удивительные места, которые не любой турист смог бы найти самостоятельно“, – добавил Вимм.
Городской билет предоставляет доступ к сотням достопримечательностей, включая музеи, исторические здания, художественные галереи и развлекательные места. Например, с ним можно посетить средневековую церковь Олевисте и здание Ратуши в Старом городе. Любители искусства попадут в художественный музей Куму и в художественный музей Кадриорга, расположенный в барочном дворце. Морскую историю можно изучить в Летной гавани, рассмотрев все впечатляющие экспонаты – от подводных лодок до самолетов. Для любителей природы и семейного отдыха в Таллиннском зоопарке собрана разнообразная коллекция представителей живой природы. Познавательный центр „Энергия“ и Эстонский музей театра и музыки предлагают интерактивные выставки и увлекательные истории.Подробный список почти сотни достопримечательностей, доступ к которым для пользователей бесплатен или предлагается по льготной цене, можно найти на официальной странице Tallinn Card.
В местах продажи городских билетов Tallinn Card продается в виде пластиковой карточки с чипом, а в в интернет-магазине и в приложении Tallinn Card – в виде цифрового QR-билета. Цена билета в цифровых каналах ниже, поскольку в ней отсутствуют такие компоненты как расходы на производство и печать.
Дополнительную информацию о тарифах и услугах Tallinn Card можно найти на сайте www.visittallinn.ee.