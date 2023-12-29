Внимание, туристы! В следующем году изменятся тарифы городского билета Tallinn Card

Вице-мэр Таллинна, Йоозеп Вимм, подчеркнул, что городской билет – это не только удобный способ для туристов и местных жителей открыть для себя культурное наследие и историю Таллинна, но и способ поддержать важный сектор экономики. „Повышение цен затронуло многие музеи и туристические объекты нашей столицы. Чтобы сохранить разнообразие выбора достопримечательностей, которые можно посетить с Tallinn Card, мы должны скорректировать цены на услуги, предлагаемые туристам. Туристический сектор представляет собой не только способ познакомить жителей других стран с нашей культурой и историей, он является источником дохода для экономики и обеспечивает людей рабочими местами“, – пояснил вице-мэр Таллинна Йоозеп Вимм.

Таллиннский городской билет стал важным инструментом развития культурного туризма, предоставляя доступ ко многим музеям и достопримечательностям, общественному транспорту и скидкам на экскурсиях и в развлекательных заведениях. Повышение тарифов – часть регулярно проводимого процесса оценки и адаптации услуг, предлагаемых Tallinn Card. Пересмотренный прейскурант позволит лучше оплачивать партнерским организациям визиты пользователей городского билета и проводить маркетинговые мероприятия для привлечения новых посетителей.

„Городской билет – это не только удобный способ открыть для себя Таллинн, но и прекрасный инструмент для популяризации эстонского культурного наследия и современной жизни города. Мы хотим предложить посетителям незабываемые впечатления, благодаря которым люди смогут узнать историю Таллинна и ознакомиться с разнообразием нашего культурного ландшафта. С помощью приложения Tallinn Card в столице можно отыскать такие удивительные места, которые не любой турист смог бы найти самостоятельно“, – добавил Вимм.